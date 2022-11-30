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台灣客家茶文化館12月10日開幕 6億客家新地標打卡新景點
桃園市政府為推動客家茶鄉文化及發展旅遊重點，在龍潭區銅鑼圈茶園，中央補助經費，斥資總經費6.35億元，打造台灣客家茶文化館營運，市府客家事務局今天下午下表示，客家茶文化館預定12月10日開幕，將成為客家文化新地標，提供民眾「喫茶」和旅遊打卡新景點。
龍潭區產製東方美人茶著名，台灣客家茶文化館位於龍潭銅鑼圈，毗鄰小人國大門前，政府運用前瞻建設計畫經費補助，總經費6.35億元，占地3.5公頃，場館2600坪為地下1層、地上2層建築，大面積茶山地景為主體，沿茶園山坡打造客家建設風格，該館分茶餐廳、茶廊、展廳3大部分，充分體現台灣茶文化的傳統精神，透過該館典藏展覽，將讓各界認識客家茶文化。
總統蔡英文關心客家茶文化館興建，今年兩度造訪視察，並在本月17日視察開館前籌備狀況，參歡館內天光大廳、雙特展空間及六國茶室亮點設施，宣布12月10日開幕對外開放參觀，她期許透過茶文化館，將客家茶文化和茶產業能擴大行銷出去。
市府客家局表示，台灣客家茶文化館將由福爾摩沙公司營運為期10年，該館有茶餐廳、茶廊、展廳之外，館內有標準條形茶初製茶廠、耗資百萬由農委會茶葉改良場授權打造的茶師專業審評室，推出可愛吉祥物小綠葉蟬「阿膨」，2樓戶外空間視野開闊，大片茶園一覽無遺，將成為龍潭茶文化旅遊新亮點。
客家茶文化館12月10日開館當天，將安排榮興客家採茶劇團演出「扛茶」、下午開放民眾免費參觀，該館園區亦規畫客家時代劇「茶金」特展及「客庄四季」雙特展，還有茶席沉浸體驗、客家創意料理、親子遊戲區活動，該館全票160元、優惠票80元，周二至周日開放，周一及今年農曆除夕、初一休館，歡迎民眾一起來｢茶裏尋香｣旅遊。
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