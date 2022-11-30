新竹市寵物屍體火化服務正式上路 收費標準出爐

新竹市動物保護及防疫所今天公告推出「寵物遺體火化服務」，有飼養毛小孩的飼主若有寵物遺體火化需求，可將寵物屍體帶往動防所，依據新竹市寵物屍體焚化收費標準，按寵物屍體重量計費每公斤收80元，以協助飼主安心送毛孩走完最後一程。

市府指出，新竹市街道無主動物大體由環保局送交免費火化措施，是繼台北市後第二個提供此服務的縣市。至於有主寵物的大體過去多由民眾送交民間業者火化處理，市府提供較親民價格的集體火化方式，讓民眾可多一種選擇。

新竹市動物保護及防疫所今天公告「新竹市寵物屍體焚化收費標準」，按寵物屍體重量計費（現場秤重），每公斤80元整，不足1公斤者以1公斤計算，但寵物不得逾50公斤。

飼主須於海濱路250號的動防所開放服務時間內辦理，周一至周五白天開放、周六為上午，提醒以不透明的袋子裝妥寵物屍體，避免使用紙箱，也請勿檢附往生被、金紙或床墊等物品，現場簽具申請書，並繳納規費。

動防所也強調，寵物屍體將交付動防所冰存，後續排定日期委託業者集體焚化，骨灰則集中環保掩埋處理，不會交由飼主領回，提醒飼主多加留意是否符合實際需求。