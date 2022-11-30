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桃市府秘書長任市政交接小組召集人 張善政指派黃敏恭

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦宣布秘書長負責市政交接工作。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦宣布秘書長負責市政交接工作。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天在市政會議恭喜張善政當選第3屆市長，並宣布由秘書長黃治峯擔任市政交接小組召集人；按照法律規定，小組成員必須包括財政局、秘書處、人事處、新聞處等單位的副首長，如果有必要再增加其他副首長。

張善政辦公室表示，很快會確定最適當的交接人選組成交接小組，屆時再跟外界報告。據指出，張善政這邊囑意桃園前副縣長黃敏恭擔任對接召集人，預計組成5、6人交接小組，和黃治峯的市政府小組辦交接；黃敏恭今天下午也證實代表張善政這方和市政府辦。外傳交接小組成員也是張善政未來的小內閣成員，對是否和張善政一起進市政府任職，黃敏恭強調選舉的時候已經盡全力輔選，自己已經有年紀不會到市政府任職，這次就是幫忙交接。

鄭文燦今天宣布交接小組由秘書長擔任召集人，市政府相關的局、處副局處長是交接小組成員，因為才宣布，秘書長又出國預計下周一上班，因此目前交接小組還沒一起開過會。市政府官員表示，交接的方式通常就是列出清單，包括公文還有組織架構、主管人員名冊與局處目前的重大業務。

鄭文燦表示，政務官和機要人員就隨市長進退，讓下一任市長可以開展他的人事布局，讓市政無縫接軌，這樣才能讓桃園人幸福。

鄭文燦也期盼自己和團隊8年的努力，能打下良好的城市基礎建設與各項發展指標，下任的市長和新團隊能在這個基礎上，讓桃園的發展更好，成為6都中最宜居宜業的城市，也讓桃園持續往前走。

鄭文燦會議上再次恭喜張善政和新當選的議員，希望他們都能承載民意的期待，扮演好市政治理和監督的角色，讓未來的桃園更好，這也是他的期盼；他無論擔任市民或其他工作，一樣會支持桃園，因為愛桃園本來就是他從政的DNA，所以一定會給予最大的祝福和支持。

鄭文燦也謝謝所有執政團隊的政務官、文官和幕僚，大家一起寫下桃園8年好成績，市民非常肯定，也是未來發展最好的基礎，團隊過去8年來的工作和成果非常有價值，他代表市民謝謝大家的努力，民主政治本來就有是責任，按照法規機要人員隨同市長進退也是必然的。

桃園市長 張善政 鄭文燦

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