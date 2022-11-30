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苗縣原民部落大學成果展 今年首創道卡斯藺編文化課程
苗栗縣原住民族部落大學今年開設25門基本課程，包括今年首次開設的平埔族課程「織回道卡斯的記憶—蘭草編織」，藉以傳承珍貴的道卡斯藺編文化，縣府上午辦成果展，展現學員學習及傳承傳統技能的成果。
縣長徐耀昌感謝講師用心教學，期待未來集結各面向的多元資源，推動以原住民為主體的終身學習環境。
縣府表示，原住民族部落大學設校至今已邁入第18年，共開設504門課程，參加學員超過7000人次，今年部落大學規畫的25門基本課程，包含教育、經濟、生活及文化等四大學群。
成果展在縣府大廳登場，會場展出深富原民傳統文化的泰雅族弓箭、竹編、歌謠傳唱及泰雅族男、女藤帽等原創作品，呈現各部落教室學員豐碩的工藝成果，會中並頒獎表揚今年度部落大學評選的特優、優等講師，感謝他們用心授課，傳承技藝。
徐耀昌表示，原住民在音樂、運動等方面人才濟濟，也有許多藝術天分，部落大學不僅培養原住民族在地文化、產業及傳統知識人才，也是強化族群文化認同的重要學習場域，是終身學習、培育傑出人才的搖籃，期待透過文化傳承，重建族群自信心及認同感，落實苗栗縣部落大學的理念與願景。
他強調，上任8年來，感謝原住民朋友的支持與體諒，當初將原住民事務處改為原住民事務中心，是為了透過勞工及青年發展處為勞工、青年提供就業、創業等工作輔導任務，勞青處也發揮功能，打造友善職場環境，也相當於原住民族的協助；在議員監督下，原民中心預算每年成長，期待未來原住民族永續發展，保存並傳承珍貴的文化資產。
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