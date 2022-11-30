說好的石斑魚午餐呢？竹縣府：只是早到晚到 不是不到

石斑魚供貨短缺，行政院經費補助6億元國中、小學生「班班吃石斑」政策，台北市學校12月確定吃不到，急改菜單；而在全國第一單完成「班班有石斑」的新竹縣，原訂一學期提供4餐石斑魚營養午餐，10月底至今已經提供2次，縣府表示採購4600多公斤的石斑魚都已完成下單，能否順利到貨的確狀況不明，但也強調「石斑魚只是早到、晚到，不是不到。」

行政院補助6億元，提供全國國中、小學生在本學期的營養午餐，可以吃4次石斑魚料理，但礙於石斑魚須經加工切塊，加上學校午餐使用量大，確定暫緩供貨。

新竹縣總計採購4600多公斤的石斑魚，從10月25日起到明年1月底，預計這個學期要提供4餐石斑魚營養午餐，原定全縣122所公立國中、小學每個月都能吃到1餐，平均每餐一個人可以吃80公克。

新竹縣政府農業處長范萬釗表示，新竹縣是全國第一單完成「班班有石斑」的縣市，由縣府向供應商採購石斑魚肉，

竹縣目前已吃2餐石斑魚營養午餐，第3、4餐石斑魚也都已經下單，原計12月要提前讓全縣122所公立國中小完成一學期吃4餐目標，目前礙於供貨狀況不穩，已請漁業署盡力協調中，能否順利在明年1月前再吃到石斑魚營養午餐，目前尚未獲得明確回應。

范萬釗說，縣府獲中央補助2167萬元經費已入庫，每月採購費用約500萬元，且都已完成下單，「石斑魚只是早到、晚到，不是不到」；這個政策當初也是為解決石斑魚外銷受阻問題，是政府所提出的美意政策，也是一項額外福利，並非「跳票」，呼籲外界勿多加苛責。

范萬釗進一步說明，石斑魚營養午餐肉質新鮮、營養價值高，不管學生或家長都反應良好；若這學期沒能如期完成4餐供應，後續會依照中央指示，或以其他替代方案進行，漁業署對此也會先與各縣市政府討論後進一步執行。