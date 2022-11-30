楊梅石門大圳環頂支渠景觀改善工程 正辦理招標

桃園楊梅石門大圳環頂支渠周邊住家多，許多民眾都會前往休憩散步，但目前環境髒亂，因此市議員李家興希望能改善周邊200公尺步道，讓附近居民能有優質休憩空間，楊梅區公所工務課長羅文驤說，將鋪設人行高壓磚，及施作一處塑鋼木的觀景平台，總經費850萬元，目前正刻正辦理招標作業，預計120個工作天可完工。

市議員李家興表示，且楊梅石門大圳環頂支渠附近住戶眾多，居民會在這附近散步休憩，不過環境亟需改善，因此希望能盡速施作景觀美化工程。李說他約2年前開始提案爭取施作美化工程，日前邀集相關單位一同會勘獲得市府支持，只要經過數個月後，就能還給居民一個相當舒適的空間。

羅文驤說，現石門大圳環頂支渠環境髒亂，旁邊也有讓民眾種菜及住宅區會排放汙水，因此將施作V型鉤導管將廢水排往日興街上的渡槽，排放汙水。

羅文驤說，且為讓民眾有優質休憩步道，因此將由桃市府工務局及水務局分別補助425萬元，提供公所施作改善工程，長200公尺地面將鋪設人行高壓磚，及施作一處塑鋼木的觀景平台，目前正刻正辦理招標作業，預計120個工作天可完工，預計明年4月完工。