搶高端除夕圍爐商機 台中李方艾美酒店推「帝王級圍爐宴」
看好除夕圍爐高端客層商機，日前才開張的台中李方艾美酒店推出「帝王級圍爐宴-帝王蟹三吃」，除了有來自2.5公斤以上日本北海道的活帝王蟹，菜單還包括乳豬、烤鴨、海中寶、鮑魚等豪華食材，並有的精采的魔術、變臉表演，且有機會抽中太魯閣晶英酒店及大溪威斯汀酒店住宿券，以及李方艾美酒店住宿券或餐券。
李方艾美酒店說，帝王除夕圍爐宴由香港籍中餐行政主廚李錦培領軍，以粵菜中最講究火侯功力的海鮮料理搭配米其林級港式燒臘，蒐羅亞洲豪華食材，彰顯宴席主人對家人的重視與過去一年的成就。
圍爐宴用乳豬、烤鴨、烏魚子、油雞腿、蜜汁叉燒，頭盤鴻運乳豬迎賓集等道地港式功夫燒臘拉開序曲，同時選用3公斤以上土雞，以上湯煨煲8小時的菜膽燉海中寶，掀開湯蓋時清澈的金黃雞湯香氣撲鼻而來，口感清爽卻有層次豐富的濃郁滋味，並在暖胃後迎接接下來的帝王宴重頭戲。
帝王蟹選用來自2.5公斤以上日本北海道的活帝王蟹，蟹腳以蒜蒸保留鮮美原味；關節及末梢部位加入干貝、鮮蚵、蝦仁等端出第二道湯泡飯；風味濃郁的蟹膏加入新鮮南瓜泥成為第三道帝王蟹膏南瓜蒸蛋。最後再來一顆經典港式避風塘脆皮活鮑魚，酥脆的外皮微辣的口感，最適合跟家人舉杯歡慶。
帝王除夕圍爐宴5人起桌，每人4680，包廂10人起桌每人4880，加贈格蘭利威首席三桶12年威士忌一瓶，都需加百分之10服務費。12月20日前中式圍爐，可享前10組訂購貴賓早鳥8折優惠。
人數少的小家庭也可以選擇新食譜全日餐廳的自助餐除夕饗宴，有近百道異國料理自由選擇，除了現烤牛排、烤雞、海鮮、日本料理，另外再送上每人半隻龍蝦以及充滿年節氣氛的中式佛跳牆一盅。用餐有下午5時及晚上7時30分兩時段可選擇，成人每人2980，兒童每人1380（不含龍蝦及佛跳牆），素食者備有套餐每人1380，都要百分之10服務費。
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