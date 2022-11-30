隱藏版通霄新生公園「通霄之塔」溜滑梯 無須卡位排隊

苗栗縣「一鄉鎮一特色公園」有多座陸續啟用後，廣受好評，而位在通霄鎮的新生公園，今年5月初啟用開放後，因地點較偏僻，較難受到外地遊客青睞，主要設施「通霄之塔」溜滑梯，頗具特色，卻也有如隱藏版親子遊戲景點，尤其冬季東北季風強勁，使用率偏低，讓政府美意微打折扣。

新生公園位在台1線通霄隧道的上方，須從台1線繞道南和路轉新生路抵達，唯一好處是道路兩側都是白線，可方便停車，人少也造就「會員獨享」，無須卡位排隊。

最大亮點是高8公尺的通霄之塔，有三座溜滑梯，一座在第二層，一座在第四層，基座另有水泥滑梯，塔內中間則隱藏著垂直攀爬架及攀爬網，適合5~12歲的孩童遊玩；不過，挑戰高塔溜滑梯時，連大人都覺得沒有很滑，幼小孩童甚至得用手腳並用，才能順利滑到下方終點。

周邊另有四層的攀爬架、鞦韆區、體健區、籃球場，道路另一側則有羽球場及平整草皮，可說是全齡多元共融的公園，適合親子同樂。