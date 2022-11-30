12月11日來台中野餐 中央公園樹蔭下親子同樂

第一屆「台中市民野餐日」12月11日在中央公園舉行，活動上午9點至12點。首波揪團報名已送出千組野餐墊，12月3日上午8點開放第二波揪團報名，加碼送300組，免費參與。

活動代言人阿布說，台中是個宜居宜旅的城市，幾周前他特地到馬卡龍公園開箱介紹，他說，市民野餐日辦在中央公園真的很棒，樹木比兩年前更茂盛，期待民眾享受樹蔭下野餐。

巿長盧秀燕指出，她4年任內推動美樂地計畫，新增或改善逾200座公園及陽光公廁，中央公園是全台最大的市區公園，創新開辦「野餐日」。盧秀燕說，目的是讓市民走出戶外聯誼、互動、聊天，互相關心，靜靜享受愉快，風和日麗。

盧秀燕呼籲市民發揮公德心與良善素質，活動後將垃圾打包帶走；她預期會有相當多民眾踴躍參加，請市民朋友們保持快樂的野餐心情，避免為小事起爭執。

建設局指出，野餐日活動在中央公園規劃4區野餐空間，同時邀石虎家族同樂。每區均提供輕音樂饗宴，且有故事媽媽導讀「兒童好讀區」，設置行動圖書車有不少童車，可現場借書，草地共度閱讀時光。

另有團康哥哥、姐姐帶領小朋友遊戲的「親子互動遊戲區」，家長可享受輕音樂，孩子們愉快嬉鬧，舒緩身心靈，打造城市幸福感。

建設局說明，台中市民野餐日將從12月3日上午8點第二波揪團報名及贈送野餐墊，有意參加民眾活動詳情請上市府官網或活動報名官網查詢( https://reurl.cc/7jMWXl )，活動免費參加，可自備野餐墊到中央公園同樂。