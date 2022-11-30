聽新聞
test
0:00 / 0:00
「憶•意—五人聯展」 桃園市圖中壢分館後天開展
桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區12月2日至28日將展出5位藝術家的「憶•意—五人聯展」由5位藝術家聯合展出包含人物、風景、花、動物等主題畫作，詩意的記敘生活記憶。
此次展出的藝術家為蔣慧文、徐玉玲、林淑蘭、陳心怡及徐欣如，今年為5人首度聯展，兼容不同世代的藝術家，秉持著對藝術的堅持及積極創作的熱情，創作包羅萬象的主題畫作，包含人物、風景、花、動物等。
展出作品具傳統藝術的精髓，在風格上有具象、抽象、傳統或現代，各種形式兼容並蓄；在內容上敘寫自然精神、反映生活情趣、表現主觀意識，或捕捉夢幻世界；藝術家們將日常生活感悟、所見入畫，再現生活中過往的影像、記憶和情感，為一種詩意的記敘留存，畫風自由而平實，色彩豐富而愉快，實值大家細細品味及觀賞。
市立圖書館中壢分館主任劉銀丹表示，欣賞5人聯展猶如閱讀一本書，讓思想插上翅膀，在畫作中遨遊，歡迎有興趣的民眾踴躍蒞臨觀賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言