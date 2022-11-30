快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「憶•意—五人聯展」 桃園市圖中壢分館後天開展

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區12月2日至28日將展出5位藝術家的「憶•意—五人聯展」。圖／文化局提供
桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區12月2日至28日將展出5位藝術家的「憶•意—五人聯展」。圖／文化局提供

桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區12月2日至28日將展出5位藝術家的「憶•意—五人聯展」由5位藝術家聯合展出包含人物、風景、花、動物等主題畫作，詩意的記敘生活記憶。

此次展出的藝術家為蔣慧文、徐玉玲、林淑蘭、陳心怡及徐欣如，今年為5人首度聯展，兼容不同世代的藝術家，秉持著對藝術的堅持及積極創作的熱情，創作包羅萬象的主題畫作，包含人物、風景、花、動物等。

展出作品具傳統藝術的精髓，在風格上有具象、抽象、傳統或現代，各種形式兼容並蓄；在內容上敘寫自然精神、反映生活情趣、表現主觀意識，或捕捉夢幻世界；藝術家們將日常生活感悟、所見入畫，再現生活中過往的影像、記憶和情感，為一種詩意的記敘留存，畫風自由而平實，色彩豐富而愉快，實值大家細細品味及觀賞。

市立圖書館中壢分館主任劉銀丹表示，欣賞5人聯展猶如閱讀一本書，讓思想插上翅膀，在畫作中遨遊，歡迎有興趣的民眾踴躍蒞臨觀賞。

「憶•意—五人聯展」由5位藝術家聯合展出包含人物、風景、花、動物等主題畫作，詩意的記敘生活記憶，今年為5人首度聯展。圖／文化局提供
「憶•意—五人聯展」由5位藝術家聯合展出包含人物、風景、花、動物等主題畫作，詩意的記敘生活記憶，今年為5人首度聯展。圖／文化局提供

藝術家 畫作 圖書館

延伸閱讀

桃園土地交易 看到今年高點

中壢中正公園地下停車場下月移樹施工 2024完工停345車

近3年桃園高總價土地交易 中壢區狂洗榜！專家曝關鍵

桃園綠議員選舉成長3席 中壢5席全壘打增3人最多

相關新聞

8組燈光藝術「逾1公里夢幻光環境」 東興圳光藝節12月2日登場

新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」12月2日即將正式登場，繼去年首屆舉辦廣獲好評，今年展場更擴大拓展至東興圳沿線4座公園，...

「憶•意—五人聯展」 桃園市圖中壢分館後天開展

桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區12月2日至28日將展出5位藝術家的「憶•意—五人聯展」由5位藝術家聯合展出包含人物...

年底跳槽、轉換跑道來這裡 桃園6場徵才釋5010職缺

隨著疫情趨緩，農曆年前產業也有人力需求，桃園市政府就業職訓服務處12月規畫舉辦6場次徵才活動。共計115家廠商、釋出50...

疫情鬆綁辦海濱盛會 苗栗竹南「浪花生活節」周末登場

疫情鬆綁首周，苗栗縣竹南鎮公所本周六、日兩天在「假日之森」舉辦「2022浪花生活節」活動，現場有各式海洋、陸地運動，另有...

桃園長庚轉運站試營運 12月起增7條國光客運路線

桃園長庚轉運站由桃園市政府提供土地、長庚醫療財團法人投資14.6億元興建營運，轉運站棟已於18日取得使用執照，21日起由...

竹市周六辦毛寶貝同樂會 趣味競賽即日起開放報名

新竹市政府每年舉辦毛寶貝同樂會，今年度活動將於周六（12月3日）在左岸狗狗公園登場。市府今天指出，當天活動有舞台表演、5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。