「憶•意—五人聯展」 桃園市圖中壢分館後天開展

桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區12月2日至28日將展出5位藝術家的「憶•意—五人聯展」由5位藝術家聯合展出包含人物、風景、花、動物等主題畫作，詩意的記敘生活記憶。

此次展出的藝術家為蔣慧文、徐玉玲、林淑蘭、陳心怡及徐欣如，今年為5人首度聯展，兼容不同世代的藝術家，秉持著對藝術的堅持及積極創作的熱情，創作包羅萬象的主題畫作，包含人物、風景、花、動物等。

展出作品具傳統藝術的精髓，在風格上有具象、抽象、傳統或現代，各種形式兼容並蓄；在內容上敘寫自然精神、反映生活情趣、表現主觀意識，或捕捉夢幻世界；藝術家們將日常生活感悟、所見入畫，再現生活中過往的影像、記憶和情感，為一種詩意的記敘留存，畫風自由而平實，色彩豐富而愉快，實值大家細細品味及觀賞。