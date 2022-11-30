快訊

民進黨慘敗？2024如何布局？學者指選舉結果應該這樣看

台積電分紅開獎！新人待8個月「沒加過班」 爽領44個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年底跳槽、轉換跑道來這裡 桃園6場徵才釋5010職缺

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市就服處12月規畫6場徵才活動，共計115家廠商、釋出5010個以上職缺。圖／桃園市勞動局提供
桃園市就服處12月規畫6場徵才活動，共計115家廠商、釋出5010個以上職缺。圖／桃園市勞動局提供

隨著疫情趨緩，農曆年前產業也有人力需求，桃園市政府就業職訓服務處12月規畫舉辦6場次徵才活動。共計115家廠商、釋出5010個以上職缺。歡迎有意求職或想要年底前轉職的民眾把握機會。

就服處長劉玉儀表示，為協助市民順利求職，12月6場徵才活動共釋出5010個以上職缺，包含電子、汽車、餐飲、物流，賣場行銷人員、門市人員、兼職人員、西餐廚師、見習襄理、倉管理貨員、客服人員、清潔員、採購、人資、財會、兼職計時人員等。

6場徵才活動的時間地點分別在2日中壢區南園市民活動中心、9日平鎮區山仔頂市民活動中心、14日中壢就業中心、20日楊梅區幼獅工業區服務中心、21日桃園區公所4樓大禮堂、21日桃園區中正光興市民活動中心。

劉玉儀表示，據統計，今年1至10月為止，求才人次達到6萬8000人次，求職人數4萬1千人，媒合3萬2000人，媒合率78%。

劉玉儀表示，就服處會在徵才活動現場，提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案登記；設籍桃園市未滿30歲高中職的畢業青年，若參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受雇滿6個月最高可再領2萬1000元。

劉玉儀表示，就服處同時辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘雇由公立就業服務機構推介的失業勞工，可獲得最高3萬元雇用獎助，受雇勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎有意求職的民眾把握機會。

桃園 徵才活動 求職

延伸閱讀

桃園土地交易 看到今年高點

伸興旗下 喜佳進駐桃園

桃園仙草節紫爆花海繽紛湧人潮 傳流動攤販詐騙糾紛

反串？「Wecare桃園」拱鄭運鵬當行政院長 本人回應了

相關新聞

走過台海戰雲 黑貓中隊基地修復動工

桃園市航空城都市計畫開發案目前全面動工，範圍內有13公頃前空軍基地和60棟設施達古蹟標準，市府爭取保留，昨天舉行古蹟修復...

年底跳槽、轉換跑道來這裡 桃園6場徵才釋5010職缺

隨著疫情趨緩，農曆年前產業也有人力需求，桃園市政府就業職訓服務處12月規畫舉辦6場次徵才活動。共計115家廠商、釋出50...

疫情鬆綁辦海濱盛會 苗栗竹南「浪花生活節」周末登場

疫情鬆綁首周，苗栗縣竹南鎮公所本周六、日兩天在「假日之森」舉辦「2022浪花生活節」活動，現場有各式海洋、陸地運動，另有...

桃園長庚轉運站試營運 12月起增7條國光客運路線

桃園長庚轉運站由桃園市政府提供土地、長庚醫療財團法人投資14.6億元興建營運，轉運站棟已於18日取得使用執照，21日起由...

竹市周六辦毛寶貝同樂會 趣味競賽即日起開放報名

新竹市政府每年舉辦毛寶貝同樂會，今年度活動將於周六（12月3日）在左岸狗狗公園登場。市府今天指出，當天活動有舞台表演、5...

趕農曆年前亮起來 苗栗新東大橋施工明起交管39天

苗栗縣景觀地標新東大橋2019年7月熄燈，縣府明天至明年1月8日交通管制，先期除鏽上漆，拆除舊有LED燈具，接續裝投射燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。