年底跳槽、轉換跑道來這裡 桃園6場徵才釋5010職缺

隨著疫情趨緩，農曆年前產業也有人力需求，桃園市政府就業職訓服務處12月規畫舉辦6場次徵才活動。共計115家廠商、釋出5010個以上職缺。歡迎有意求職或想要年底前轉職的民眾把握機會。

就服處長劉玉儀表示，為協助市民順利求職，12月6場徵才活動共釋出5010個以上職缺，包含電子、汽車、餐飲、物流，賣場行銷人員、門市人員、兼職人員、西餐廚師、見習襄理、倉管理貨員、客服人員、清潔員、採購、人資、財會、兼職計時人員等。

6場徵才活動的時間地點分別在2日中壢區南園市民活動中心、9日平鎮區山仔頂市民活動中心、14日中壢就業中心、20日楊梅區幼獅工業區服務中心、21日桃園區公所4樓大禮堂、21日桃園區中正光興市民活動中心。

劉玉儀表示，據統計，今年1至10月為止，求才人次達到6萬8000人次，求職人數4萬1千人，媒合3萬2000人，媒合率78%。

劉玉儀表示，就服處會在徵才活動現場，提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案登記；設籍桃園市未滿30歲高中職的畢業青年，若參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受雇滿6個月最高可再領2萬1000元。

劉玉儀表示，就服處同時辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘雇由公立就業服務機構推介的失業勞工，可獲得最高3萬元雇用獎助，受雇勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎有意求職的民眾把握機會。