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疫情鬆綁辦海濱盛會 苗栗竹南「浪花生活節」周末登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南濱海的「假日之森」海灘擁有台灣西海岸最完整的原始防風林及慢活步道。記者吳傑沐／攝影
竹南濱海的「假日之森」海灘擁有台灣西海岸最完整的原始防風林及慢活步道。記者吳傑沐／攝影

疫情鬆綁首周，苗栗縣竹南鎮公所本周六、日兩天在「假日之森」舉辦「2022浪花生活節」活動，現場有各式海洋、陸地運動，另有原創音樂、手作工坊、浪花市集等，打造內容豐富的海濱盛會。

竹南濱海的「假日之森」海灘擁有台灣西海岸最完整的原始防風林，近年來因水上運動的興起，成為苗栗重要海上運動據點，每逢假日常吸引國內外的遊客蜂擁而至，有浪花村之美譽。

竹南鎮公所與SPOT Taiwan、苗栗縣在地文化推廣協會、中山168等單位合作，舉辦浪花生活節活動，公所表示，這次結合海洋運動及休閒活動、在地文化推廣與傳承、在地藝術創作及地方創生，不再只是山城印象，而能創造出屬於苗栗特有的「山海文藝」新記憶。

活動開幕式訂於12月3日10點開始，午後登場的是假日之森最為著名的水上運動表演及體驗，其中「風箏衝浪」邀請台灣風箏衝浪好手進行表演，隨後有沙板淺灘衝浪、陸地SUP、大溪地舞蹈與HULA舞蹈表演、肆樓喜劇脫口秀及多位藝人歌唱表演等。

第二日的活動仍舊精彩，由「浪花市集」提供各式傳統與當地美食，在地文創商品、手作體驗等活動，讓民眾除了充分感受美食外，更能體驗DIY樂趣；下午則有奇幻的魔術表演及老當益壯的不老樂團帶來精彩的演出，隨著疫情政策的鬆綁，大家可趁著周末來趟悠閒慢活的二日小旅行。

竹南濱海的「假日之森」近年因水上運動的興起，成為苗栗重要海上運動據點。記者吳傑沐／攝影
竹南濱海的「假日之森」近年因水上運動的興起，成為苗栗重要海上運動據點。記者吳傑沐／攝影
竹南濱海的「假日之森」海灘因水上運動的興起，成為苗栗重要海上運動據點，每逢假日常吸引大批遊客到訪。圖／民眾提供
竹南濱海的「假日之森」海灘因水上運動的興起，成為苗栗重要海上運動據點，每逢假日常吸引大批遊客到訪。圖／民眾提供

疫情 苗栗縣 風箏

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