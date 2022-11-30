疫情鬆綁辦海濱盛會 苗栗竹南「浪花生活節」周末登場

疫情鬆綁首周，苗栗縣竹南鎮公所本周六、日兩天在「假日之森」舉辦「2022浪花生活節」活動，現場有各式海洋、陸地運動，另有原創音樂、手作工坊、浪花市集等，打造內容豐富的海濱盛會。

竹南濱海的「假日之森」海灘擁有台灣西海岸最完整的原始防風林，近年來因水上運動的興起，成為苗栗重要海上運動據點，每逢假日常吸引國內外的遊客蜂擁而至，有浪花村之美譽。

竹南鎮公所與SPOT Taiwan、苗栗縣在地文化推廣協會、中山168等單位合作，舉辦浪花生活節活動，公所表示，這次結合海洋運動及休閒活動、在地文化推廣與傳承、在地藝術創作及地方創生，不再只是山城印象，而能創造出屬於苗栗特有的「山海文藝」新記憶。

活動開幕式訂於12月3日10點開始，午後登場的是假日之森最為著名的水上運動表演及體驗，其中「風箏衝浪」邀請台灣風箏衝浪好手進行表演，隨後有沙板淺灘衝浪、陸地SUP、大溪地舞蹈與HULA舞蹈表演、肆樓喜劇脫口秀及多位藝人歌唱表演等。