竹市周六辦毛寶貝同樂會 趣味競賽即日起開放報名

新竹市政府每年舉辦毛寶貝同樂會，今年度活動將於周六（12月3日）在左岸狗狗公園登場。市府今天指出，當天活動有舞台表演、5項趣味競賽及30多攤毛孩周邊市集，競賽採報名制，即日起開放報名（https://reurl.cc/vmalYA），現場也設立免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片注射攤位，歡迎民眾踴躍參與。

毛寶貝同樂會活動地點依舊在左岸狗狗公園，市府指出，該處在近年在市府改造擴大至1.16公頃，設有大小型犬區、26組遊戲設施，為竹市首座符合「台灣動物保護行政監督聯盟」標準的狗狗示範公園，提供毛孩優質運動場地，打造友善動物環境。

產發處處長許智堡說，今年共規畫5項趣味競賽，透過遊戲讓飼主與毛孩留下珍貴難忘回憶，其中2項為全新關卡：「誰能比我穩」由飼主抱著毛孩單腳站立，站立時間最久者過關；「123木頭人」則將美食擺在鼻子前方，看誰能撐最久不偷吃。

另，「跑跑障礙賽」由飼主帶領毛孩跨越各種障礙，最快抵達終點者獲勝；「我願意餵你」為飼主帶領毛孩最快將碗內飼料吃光者獲勝；「主人在哪兒」將挑戰毛孩定力，毛孩從起點奔向終點過程有各式誘惑，最快衝向終點飼主懷抱者獲勝。

新竹市動保所所長楊家民說，今年活動也有免費健檢（限量60名）、免費晶片及疫苗注射攤位（限量100名），邀請飼主帶毛孩踴躍接種。並提醒飼主依《動物傳染病防治條例》每年應定期為寵物施打狂犬病疫苗，可保護毛孩遠離人畜共通的狂犬病發生。

產發處指出，毛寶貝同樂會從12月3日上午10時至下午4時，報名競賽的毛孩須植入晶片，落實動保法，主辦單位也將於競賽檢錄時掃描確認。現場也設有毛孩周邊市集，包含寵物鮮食、個性雜貨等特色攤位，邀請民眾帶著毛寶貝前來共襄盛舉。