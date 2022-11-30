趕農曆年前亮起來 苗栗新東大橋施工明起交管39天

苗栗縣景觀地標新東大橋2019年7月熄燈，縣府明天至明年1月8日交通管制，先期除鏽上漆，拆除舊有LED燈具，接續裝投射燈，希望趕在農曆年前重新亮起，打造回家的感覺。

新東大橋連接苗栗市、公館鄉，緊鄰國道1號及台72線，1997年啟用，2008年間橋身裝設LED燈，夜間五彩變幻，成了重要地標，許多人看到新東大橋，有回家的感覺，但因LED燈年久失修，且維修費用高昂，2019年7月熄燈，縣議員孫素娥每次都質詢重新亮化的進度。

新東大橋再亮化，縣府工務處先啟動除鏽上漆，拆除燈具的工項，提報縣道119線、苗26線環境亮點及悠活人行空間整體改善工程1.9億元，交通維護計畫一通過，優先新東大橋工項。

工務處指出，因施工安全性考量，12月1日至1月8日每天上午8點到下午5點全線封閉，其餘時段開放西向（公館鄉往苗栗市）車道，雙向通行，請用路人配合改道。

縣府水利處提報「苗栗市新東大橋夜間亮化計畫」，客委會核定補助2295萬元，縣府配合款255萬元，計畫在新東大橋中央分隔島設置投射式LED燈，兩側橋側及欄杆設置線燈，塔頂以線燈圍繞並輔以投射燈點綴，工程設計畫送請核定中。