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中壢中正公園地下停車場下月移樹施工 2024完工停345車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市中壢區中正公園大草坪興建地下停車場，下月移樹施工開挖，兩年後將可停放345個汽車位。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區中正公園大草坪興建地下停車場，下月移樹施工開挖，兩年後將可停放345個汽車位。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區中正公園附近人口密集，中壢人生活、運動重心，卻無停車場空間，桃園市府爭取前瞻基礎建設計畫補助，興建中正公園地下停車場，將在12月遷移老樹進行施工，市府交通局長劉慶豐今天下午表示，中正公園約2800坪用地將挖空施工再回鋪大草坪，預計2年將可提供市民汽機車停車方便。

中壢區中正公園位於中壢區延平路、中美路與元化路之間的三角地帶，公園總面積約5公頃，為中壢區中心地帶最大綠地，包括市立圖書館中壢分館及中壢藝術館、松鶴會館在內，還天幕廣場、大型籃球場、健康步道及花園造景設施，其中緊鄰延平路、中美路的中正公園大草坪約2800坪，市民親子休閒、運動主要空間，毗鄰中壢監理站、仁海宮及老社區，人口密集，卻無停車空間，長期市民不便。

劉慶豐表示，中正公園位在中壢精華區，長期沒有大型停車場，市民急迫需求停車空間，市府規畫中壢區中正公園地下停車場計畫，工程總經費9.72億元，由前瞻基礎計畫補助2.17億元，將在2800坪公園大草坪土地，興建地下2層停車場及地上2層附屬服務中心及市民活動中心，未來地下停車場可提供345個汽車位和605個機車位停放，日前由市長鄭文燦主持動工，預計2024年底完工。

他表示，該中正公園地下停車場工程預計12月進行現鵲老樹遷移至大園暫時植栽，之後進行地下停車場和地上的服務中心、里民活動中心工程施工，將在完工後回鋪保持大草坪，未來兼具景觀公園、停車、市民活動中心和店鋪空間。

中正公園未來設置城市階梯舞台，提供文創及藝文活動舉辦，包括194坪店鋪，將提供24小時超商及主題餐廳營運，可供市民親子休閒活動和喝咖啡用餐、繳費，形塑市民城市生活休閒生活去處，成為中壢辦理活動亮點場地。

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