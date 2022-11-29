苗栗縣農會農村社區小舖辦周年慶 12月推促銷活動

苗栗縣農會去年爭取農委會補助成立農村社區小舖，建構小農與青農的優質行銷平台，陸續推出的春節應景福袋禮盒和便民蔬菜箱都頗受青睞，縣農會上午在縣府辦周年慶及行銷活動，12月間消費滿200或500元都可獲贈品，縣府鼓勵消費者選購小舖為食安嚴格把關的各項農特產品。

縣農會理事長陳怡樺表示，在農糧署及縣府支持下成立農村社區小舖，嚴格把關食安，提供消費者新鮮、安全的農產品。這一年來不論應景的福袋禮盒、疫情期間便利的蔬菜箱，或自有品牌柴燒白玉耳露都受消費者青睞；縣農會還配合推動食農教育，增進親子關係及寓教於樂，未來將持續努力讓縣農會招牌閃耀。

農村社區小舖周年慶會場展示琳瑯滿目的農特產品，陳怡樺及縣農會多位幹部出席，農糧署北區分署長王安石、副縣長鄧桂菊、議長及下屆縣長當選人鍾東錦等人聯袂參加慶生行銷活動。

王安石表示，農委會2013年起推動銷售平台、直銷站及農民市集照顧小農與青農，提供行銷管道，以差異性來強化競爭力，同時讓農會閒置空間充分運用，迄今全國已成立46處直銷站、64處農村社區小舖和15處農民市集，部分業績優異的小舖年營業額上億，苗栗縣也有小舖有數千萬佳績，消費力不容小覷。

鄧桂菊表示，縣農會農村社區小舖廣推3章1Q及產銷履歷，集結鄉鎮市農會豐富多元的好物，讓民眾可「買在地、食當季」且買得安心、吃得健康，祝福小舖生意如日中天。

鍾東錦說，縣農會曾經營不善，在縣府及中央協助下已重新站起來，未來將持續成長，他深知有履歷可溯源的農特產品，才能讓消費者買得放心、吃得安心，希望消費者支持在地優質農特產，讓農村社區小舖業績蒸蒸日上，農友和農會員工都受惠，創造多贏。