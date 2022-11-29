苗縣+489 6至11歲兒童莫德納追加劑規畫採校園集中接種
苗栗縣今天新增489例，今年迄今累計本土案例18萬2754人，人口占比確診率達34.15%。苗栗縣衛生局表示配合中央，縣內將配合調整相關疫情新聞於每周一、四發布，縣府防疫團隊除致力守護新冠疫情，也將持續為打造健康無疫家園努力。
苗栗縣衛生局指出，為增加保護力對抗變異株，衛生局將與教育處合作規畫，針對已完成接種基礎劑的滿6歲至11歲兒童進行莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑校園集中接種，請家長放心。
如果無法配合醫療團隊入校施打期程，也可從12月2日起帶孩子前往縣內71家合約院所接種；另外，年齡滿5歲至未滿6歲兒童，僅能提供單價BNT疫苗兒童劑型作為追加劑。疫情未歇，接種疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，請鄉親盡快完成完整劑次疫苗施打。
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