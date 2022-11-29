山腳國小110年校慶將登場 聲樂家簡文秀周五辦音樂會
苗栗縣苑裡鎮山腳國小110周年校慶即將登場，周五傍晚由億光電子公司董事長葉寅夫的夫人、聲樂家簡文秀女士，在日治宿舍群前廣場舉辦音樂會，周末舉辦運動會及大榕樹接棒傳承儀式。
億光電子公司表示，董事長夫人簡文秀老師很難得特地返鄉演唱，現場公司產品大放送， 給每個蒞臨來賓ㄧ支LED手電筒，簡老師也特地加碼再送給來賓精美禮盒。
校方表示，整修後的日治宿舍群已是山腳國小知名的觀光打卡景點，今年110周年校慶活動，上周已舉辦學生藝術展，最特別的是周五，將由聲樂家簡文秀老師首次來校舉辦演唱音樂會，隔天周末運動會也會在校園大榕樹下，舉辦一棒接一棒的傳承儀式，屆時也邀請校友、億光董事長葉寅夫出席。
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