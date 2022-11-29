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黑貓中隊機棚修復開工 鄭文燦大選後3天繼續神隱

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今舉辦「35中隊飛機棚廠區附屬建物及05警戒區建物古蹟修復工程」開工祈福暨施工說明會。圖／桃園市文化局提供
桃市府今舉辦「35中隊飛機棚廠區附屬建物及05警戒區建物古蹟修復工程」開工祈福暨施工說明會。圖／桃園市文化局提供

位於桃園航空城計畫範圍內的「前空軍桃園基地設施群」，獲文化部列選為再造歷史現場計畫。桃市府文化局今天舉辦古蹟修復工程開工說明會，但原定出席的桃園市長鄭文燦，選後持續神隱，連續3天沒安排公開行程，今天活動改由市府副祕書長邱俊銘主持。

前空軍桃園基地設施群2016年6月3日公告指定為市定古蹟，經都市計畫畫定為7處公園用地與古蹟保存區，面積達13公頃、保存60餘棟建築與設施物。

文化局今舉行「35中隊飛機棚廠區附屬建物及05警戒區建物古蹟修復工程」開工祈福暨施工說明會，其中35中隊就是俗稱的「黑貓中隊」。

工程項目包括假設工程、修復工程、再利用工程及機電工程，預算經費5916萬元，其中文化部補助3254萬元、國防部軍備局1331萬元、地方配合款1331萬元，決標金額4660萬，共獲中央77.5%經費補助。修復工程預計2024年2月完工。

邱俊銘表示，航空城計畫中有很多空軍基地設施群，已達到古蹟標準，桃市府積極保留，未來希望打造成「航空城博物館園區」，本次工程在35中隊及05警戒區，爭取文化部及國防部軍備局補助，修復完成後將做為博物館籌備處基地與駐地工作站，作為展示與典藏空間，不定期舉辦各項藝文活動。

文化局表示，「前空軍桃園基地設施群」是重要國防軍事基地，由於建物眾多且涉及航空城都市計畫，因此採分期分區方式修復，而考量古蹟歷史價值及損毀狀況，工程優先修復05警戒區及35中隊飛機棚廠。

文化局表示，05警戒區建於1972年，前身為台灣空防最前線的緊急起飛待命地點，由作戰飛行員及機務人員進駐，極具重要歷史意義；35中隊飛機棚廠區在前期計畫主要進行緊急修復工程，此次將針對周邊附屬建物結構損壞較嚴重區域修復。

桃市府今舉辦「35中隊飛機棚廠區附屬建物及05警戒區建物古蹟修復工程」開工祈福暨施工說明會。圖為35中隊飛機棚廠。圖／桃園市文化局提供
桃市府今舉辦「35中隊飛機棚廠區附屬建物及05警戒區建物古蹟修復工程」開工祈福暨施工說明會。圖為35中隊飛機棚廠。圖／桃園市文化局提供

古蹟 桃園市長

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