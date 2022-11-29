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新竹縣國土功能分區圖草案繪製完成 12月1日起公開展覽30天

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
國土計畫4大功能區分。圖／縣府提供
國土計畫4大功能區分。圖／縣府提供

國家土地管理政策重大變革，「國土計畫法」將在2025年4月30日取代區域計畫，預計連動新竹縣轄17萬餘公頃、57萬多筆土地。縣政府已完成全縣國土功能分區圖（草案）繪製作業，12月1日起在新竹縣政府地政處及各鄉（鎮、市）公所公開展覽30天，並在13鄉鎮市辦理公聽會。

縣府彙整13鄉鎮市公聽會陳情意見後，將先後提送新竹縣及內政部國土計畫審議會審議、核定、公告，作為民眾土地利用的參考依據，呼籲民眾踴躍參加。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣國土計畫已經在2021年4月30日公告實施，無論都市土地或非都市土地在永續發展的前提下，都納入新的國土計畫管理，希望打造新竹縣成為「科技宜居城市，魅力生態原鄉」。

地政處長魏嘉憲表示，新竹縣國土功能分區圖（草案），已依中央擬定的通案性畫設原則，以及各目的事業主關機關既有圖資，完成套繪畫設作業。特別在國土計畫審議前辦理公開展覽及公聽會，廣徵地方意見，讓社會大眾及土地所有權人了解國土功能分區圖及使用地繪製情形。

地政處表示，國土計畫依保育、利用、復育、管理及永續等目標，以及各縣市國土整體空間規畫願景，將土地畫設為4大功能分區及19種分類，包含國土保育地區（5類）、海洋資源地區（5類）、農業發展地區（5類）及城鄉發展地區（4類）。

新竹縣國土功能分區圖（草案）繪製成果的相關法定書圖、公聽會場次，可到縣府地政處或各鄉（鎮、市）公所閱覽，也可到縣府地政處網站「國土功能分區劃設專區」下載；各筆土地功能分區畫設成果，也可透過「新竹縣智慧圖資雲」查詢，相關問題可電洽地政處詢問（03）5518101分機3376、3362。

新竹縣國土功能分區圖 （草案）公聽會時間和地點。圖／縣府提供
新竹縣國土功能分區圖 （草案）公聽會時間和地點。圖／縣府提供

新竹縣國土功能分區分類 （草案）。圖／縣府提供
新竹縣國土功能分區分類 （草案）。圖／縣府提供

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