楊文科破紀錄高票連任 選後首次主管會報 提10施政重點

9合1地方公職人員選舉上周六結束，新竹縣長楊文科以16萬3662票，創下新竹縣長最高得票數紀錄當選連任；今天上午召開選後首次縣府主管會報，他提出下一任期的10項施政重點，包括河川疏濬、確保焚化爐工程進度等，並勉勵縣府團隊「用工作砥礪精神、用美德占據靈魂」，繼續為新竹縣政打拚。

楊文科今在主管會報提出10點施政重點，包括第1項河川疏濬與生命紀念園區的推動、第2項焚化爐工程進度與廚餘處理情形、第3項繼續推動台知園區與科三計畫；第4項竹東行政中心與全民體育館、竹東文化大禾埕計畫、圖書館等工程規畫。

第5項運動設施盤點及整體評估未來興建大型體育館、親子體育館的工作、第6項調整控管人力並合理運用，要獎優汰劣、第7項興建美術館的可行性評估工作、第8項明年全國中等學校運動會籌備工作進度、第9項不適任校長處置機制，以及第10項客語及客家文化傳承工作繼續推動。

楊文科表示，上述10點是縣民眾所關心的項目，所以特別提出來，其他工作也都很重要。他說，選舉激情之後回歸平靜，感謝縣府團隊一直以來的努力，未來4年仍要加把勁，要調整過去4年做得不好的地方，做得好的地方則要繼續推動，並且加大力道、做得更好。