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萬份白沙屯媽祖年曆月曆 白沙屯媽祖婆網站免費放送

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖婆網站製作推廣的單幅掛軸式媽祖年曆，數量有限，送完為止。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
白沙屯媽祖婆網站製作推廣的單幅掛軸式媽祖年曆，數量有限，送完為止。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，每年前來參拜信徒超過百萬人次，徒步進香更是國內重要文化宗教活動，由白沙屯媽祖婆網站製作推廣的單幅掛軸式媽祖年曆及白沙屯媽祖精緻12幅月曆，歲末年終發送廣受好評與收藏，該網站12月3日在白沙屯店仔街百年古厝「古早ㄟ厝」舉辦免費結緣發送活動。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，由白沙屯媽祖婆網站製作推廣的年月曆免費結緣發送活動，今年將步入第15年，今年由全台各地善信大德提供的年曆及月曆各5000份左右，合計約有一萬份，將在12月3日上午9時舉行免費結緣發送會。

活動當天恰逢口罩解封的第一個休假日、預估將湧進數千人次前來索取、今年較前幾年不同的地方，就是今年起不再舉辦慈悲媽祖心濟弱扶傾獻真情的年度關懷義賣活動。

當天活動上午排隊前30名可領年曆五支及月曆五本及大型安家版限量媽祖聖像海報及多樣神祕禮物；排隊前31名至100名可領年曆五支及月曆三本大型安家版限量媽祖聖像海報；排名從101名開始二選一選年曆的可拿二支，以上選月曆的只能領取一本至月曆沒有為止。

排隊索取方向在活動現場會有指標指引，採先排隊先享有特別權，每人僅能索取一次、因是全天活動，請國小以下小朋友請勿排隊索取。

白沙屯媽祖婆網站製作推廣的單幅掛軸式媽祖年曆，廣受好評與收藏。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
白沙屯媽祖婆網站製作推廣的單幅掛軸式媽祖年曆，廣受好評與收藏。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
白沙屯媽祖婆網站將在12月3日在白沙屯店仔街百年古厝「古早ㄟ厝」舉辦免費結緣發送年曆月曆活動。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
白沙屯媽祖婆網站將在12月3日在白沙屯店仔街百年古厝「古早ㄟ厝」舉辦免費結緣發送年曆月曆活動。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

白沙屯媽祖 月曆 義賣

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