「雙男神」周興哲、Bii畢書盡要來了 新竹縣首波跨年卡司出爐
新竹縣2023「竹縣領航 讓愛飛揚」跨年晚會首波藝人卡司正式出爐，情歌王子周興哲、Bii畢書盡，「雙男神」12月31日將在新竹縣政府前廣場獻唱，其他還包含「菱格世代DD52」冠軍女團G.O.F等歌手、藝人，預計12月中公布完整卡司陣容；壓軸倒數也將安排180秒絢麗煙火秀，陪伴縣民一起跨年。
竹縣跨年首波名單，周興哲、畢書盡兩位男神重磅降臨，其中周興哲才剛以以電影「我吃了那男孩一整年的早餐」所演唱主題曲「想知道你在想什麼」，獲得第59屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，專場巡演攻占台北小巨蛋、高雄巨蛋，也展開美國等世界巡迴；12月31日到縣府前廣場，就可近距離和重量級華語歌手一起嗨翻跨年夜。
出席藝人還有「菱格世代DD52」冠軍女團G.O.F等歌手，跨年晚會主持群則首次由客家一哥「小鐘」搭檔知名藝人Albee范乙霏、人氣YouTuber那那大師及鏝鏝等人擔綱主持。
新竹縣政府交旅處長游志祥說，竹縣連續3年舉辦跨年晚會，去年吸引超過5萬人次，今年除了藝人卡司堅強，也安排180秒煙火秀，可望吸引更多人潮。跨年晚會當天下午4點會進行交通管制，縣府周邊停車場將提供足夠車位供汽、機車停放，從高鐵站往縣府方向停車場將提供接駁車，呼籲大家多多利用。
新竹縣長楊文科成功連任，在選舉結束後第一場縣府主管會報就向縣民公布好消息；他說，縣府與新竹縣不動產開發商業同業公會再次合作，邀請雙男神領航出發，期待為新竹縣帶來一波觀光熱潮，同時活動募集到發票及愛心捐款，將用來捐贈給公益團體，與鄉親抱著感恩的心歡喜迎接2023年。
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