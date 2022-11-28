苗縣國土分區用地劃設 年底開辦鄉鎮公聽會

苗栗縣政府今天表示，國土計畫法公告實施後，已重新規劃成國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展4類功能分區，12月底至112年初將在各鄉鎮市辦理公開展覽及公聽會。

國土計畫法於105年1月公布實行，縣市國土計畫則於110年4月公告實施，將原都市土地、非都市土地及國家公園土地，重新規劃成國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區等4類功能分區，可使土地利用更為明確。

苗栗縣政府工商發展處今天舉行「國土功能分區分類及使用地劃設作業」公開展覽前記者會。處長詹彩蘋表示，國土功能分區分類及使用地作業，內容有些艱澀，卻與鄉親權益息息相關，因此希望各鄉鎮市公所協助宣導推動，依序完成3階段工作，透過分區分類及使用地劃設等作業，達到適地適用、永續發展的目標，同時保障民眾既有權益。

詹彩蘋指出，縣府將於12月22日至明年1月10日於各鄉鎮市辦理公開展覽及公聽會，展示圖冊並說明相關法規與推動現況，公告閱覽期間，鄉親或社團可於會場或書面陳述意見，讓政策更貼近民意。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗介於新竹與台中兩都會區之間，過去為典型農業縣市，然而近年來縣府致力招商引資，已逐漸轉為工商、農業並重型態，尤其三義、南庄獲國際慢城認證後，蛻變為極具地方特色發展模式，如何引導城鄉發展，是此次國土計畫變革重要任務。

徐耀昌指出，依內政部分區劃設原則，南庄、獅潭地處水質水源保護區，需優先劃為國土保育地區第1類，但縣府爭取10處約53公頃原住民部落，劃為農業發展第4類，有效保障在地鄉親權益；另已爭取中央補助在西湖與卓蘭於今年辦理鄉村地區規畫，後龍也將於明年接續辦理，希望透過鄉村整體規畫，更能因地制宜訂定符合地方的使用管制規定，讓土地利用更契合在地需求。