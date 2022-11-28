榮興劇團陳芝后奪傳藝金曲最佳演員獎 苗縣府表揚

苗栗縣榮興客家採茶劇團客家大戲「花囤女」女主角陳芝后榮獲第33屆傳藝金曲獎最佳演員獎，在結束坐月子「出關」後，今天接受縣長徐耀昌接見表揚。

榮興客家採茶劇團今年以「天上‧人間‧桃花源」及「花囤女」入圍第33屆傳藝金曲獎4項大獎，其中「花囤女」女主角陳芝后勇奪最佳演員獎。10月29日頒獎典禮，陳芝后因產後坐月子，由夫婿陳思朋代領獎座，縣府特別將表揚儀式延至她「出關」後辦理。

陳芝后喜獲麟兒又奪大獎，縣長徐耀昌特別恭賀「雙喜臨門」，並讚許她才藝出眾，頒贈「客戲名伶」獎牌，期勉持續深耕客家戲曲，宣揚傳承客家藝文。

徐耀昌表示，榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化逾30年，是苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」的保存團體，感謝總監鄭榮興等人的帶領下，不斷創新突破，傳承客家戲曲，期待更多新血加入，共同為客家文化傳承努力。

身為閩南人的陳芝后10歲進入復興劇校就讀京劇科，主修花旦、刀馬旦，2002年加入榮興客家採茶劇團，從原本一句客語都會不說，勤學、苦練發音，加上扮相端莊秀麗，嗓音柔潤甜美，表演真摯細膩，受到觀眾肯定與喜愛。

陳芝后曾以客家大戲「背叛」入圍第26屆傳藝金曲獎最佳表演新秀獎，2018年以「駝背漢與花姑娘」的花妹角色入圍第29屆傳藝金曲獎年度最佳演員獎，今年再度入圍，終於拿下最佳演員后冠。

陳芝后指出，獲獎是榮耀也是責任，台灣富饒多元文化，身為客家戲曲表演者，感到無比光榮，未來會繼續努力，讓大家看到客家戲曲之美。