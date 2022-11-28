哥國反毒國母之子贈書交流 聯新醫院長：感佩帕瓊救國
桃園市聯新國際醫院今天召開「台灣醫療名揚國際」哥倫比亞反毒英雄母子跨國取經記者會，哥國自由黨主席葛藍代表母親、哥國反毒國母格羅莉亞‧帕瓊贈書，院長許詩典說，帕瓊救的是國家的生命，他對帕瓊一家人傾力反毒扶貧的貢獻，深表感動與佩服。
高齡87歲的哥倫比亞反毒國母格羅莉亞‧帕瓊（Gloria Pachón）熱愛生命，一生以反毒打貪為職志，為哥國反毒打貪作出重大貢獻，他兒子璜‧曼努爾‧葛藍（Juan Manuel Galán）由大觀文教基金會創辦人周進華、國際交流中心執行長周上觀陪同，前往聯新國際醫院參訪交充。
葛藍代表母親帕瓊將「安地斯山的母親」反毒國母繪本自傳300本捐贈該院，由許詩典接受和回贈「沒有圍牆醫院」和「以愛為名：醫者的行旅」2本書，參觀院方「無圍牆醫院」規畫及客製化健康檢查項目，留下深刻印象。
周進華表示，帕瓊曾任聯合國教科文組織大使、哥國駐法國大使，她丈夫致力打擊毒品，1989年競選哥國總統民調領先，選前8月18日遭毒梟殺害，帕瓊終身號召世界反毒反貪、用教育翻轉生命，近作「8月18日」有如當代反貪毒史詩，一家人熱愛生命精神及反毒打貪貢獻足堪世人效仿。葛藍曾任哥國參議員、致力反毒曾在2005年獲第八屆全球熱愛生命獎章。
葛藍表示，他很感謝聯新國際醫院與周大觀文教基金會的安排，讓他深刻感受台灣人的熱情與活力，此行看到該醫院專業醫療環境、深耕社區醫療及進健康、公益活動，為尼泊爾期望醫療中心付出實踐印象深刻，希望透過交流在未來醫療議題持續互動交流，造福更多人群。
許詩典表示，帕瓊一家傾盡心力反毒扶貧貢獻令人感動與佩服，醫療救的是人的生命，帕瓊救的是國家的生命，付出的廣度與深度截然不同，但是善的意念本質相同的，期望打造沒有圍牆醫院，提供醫療有不同面向思考，實踐熱愛生命理念。
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