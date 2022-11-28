大腸桿菌群超標 苗栗新雞隆、石觀音山泉水不合格
苗栗縣政府環保局列管熱門山泉水取水處，今年11月9日抽驗4處檢測水質，其中銅鑼鄉新雞隆（龍泉）、頭份市石觀音在大腸桿菌群項目，分別超標6倍、3.8倍，環保局建議取用山泉水，務必煮沸後再飲用。
環保局公布11月9日檢測銅鑼鄉竹森村、銅鑼鄉新雞隆、公館鄉福基村，及頭份市石觀音山泉水取水處水源水質結果，檢測項目包括PH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮10項。
其中，飲用水水源水質標準大腸桿菌群項目測值50CFU/100mL，新雞隆300CFU/100mL、石觀音190CFU/100mL超標，其餘地點及項目均符合標準，環保局長陳華盛表示，若民眾取用山泉水、井水或為簡易自來水等，作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用，確保安全及身體健康。
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