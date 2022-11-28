新竹縣新公告15棵受保護樹木 多棵曾為吳濁流親手種下

新竹縣府新公告的15棵受保護樹木中，有11棵是由已故「鐵血詩人」吳濁流在80多年前親手種植在關西錦山國小內，其餘則分別是橫山鄉大肚村中央福德祠伯公百年樟樹及百年楓香、芎林鄉式穀祠石板伯公百年九丁榕、湖口鄉畚箕窩溪畔道百年楓香，成為新竹縣重要的綠色文化資產。

根據新竹縣政府受保護樹木審議會公告，11棵被列為受保護樹木的老槭樹，是客家裔詩人吳濁流於1939年至1940年間，在錦山國小的前身「關西公學校馬武督分教場」擔任主任時種植。

錦山國小從2004年開始，每年年底舉辦「紅葉節」，孩子們在紛飛紅葉下的舞台，發揮巧思創意表演，呈現精彩所學展現學習熱情，老師們也藉機介紹相關歷史、人文和自然生態。

縣府農業處表示，2015年森林法修正通過樹木保護專章，縣府之後成立「新竹縣政府受保護樹木審議會」，積極辦理樹木普查及維護管理工作。

原本縣府公告受保護的樹木為37棵，其中有11棵是被稱作台灣西海岸稀有國寶級樹木的新豐鳳坑村百年朴樹林群落，芎林華龍村鹿寮坑驛站旁有棵305年樹齡的茄苳巨樹，關西國小校門圍牆旁也有樹型優美的百年樟樹，其它大部分也有百年以上樹齡，加上這次新公告的15棵，新竹縣受保護樹木來到52棵。

農業處指出，列管的受保護樹木除了由樹木所在的管理者維護外，縣府也會加強保護，若遇土地開發利用，以原地保留為原則；非經許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞。

縣府還會每年定期進行健檢及棲地維護管理，保護樹木生長環境。縣府也呼籲民眾一起發掘綠色文化資產，若發現周邊有具保護價值的樹木，提供相關佐證資料向樹木所在地之公所提報，進行相關認定程序，以免有遺珠之憾。