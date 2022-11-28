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竹市再設2座無線電中繼台 全市涵蓋率達全台第一

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市再設2座無線電中繼台，全市涵蓋率達全台第一，保障消防員救災安全與提升救災效能。無線電示意圖／新竹市政府提供
新竹市再設2座無線電中繼台，全市涵蓋率達全台第一，保障消防員救災安全與提升救災效能。無線電示意圖／新竹市政府提供

為提升救災救護現場無線電通訊品質及涵蓋率，新竹市府今年度增建無線電中繼台2座，總數量擴增至7座，無線電訊號上、下鏈通達率分別達99.61%及99.94%，密度與訊號通達率皆為全國第一。

市府今指出，希望透過增設中繼台有效強化無線電覆蓋率，達成救災通訊零死角為目標，保障救災安全與提升救災效能。

代理市長陳章賢表示，市府重視消防人力及軟硬體建設，持續厚實消防救災護民能量，7年多來投入逾4億元添購消防車輛及裝備器材，並積極推動人力增補政策，預計明年增補消防人力至380人，有效強化竹市消防救災能量，今年更獲遠見雜誌評比「公共安全與消防」全國第二。

陳章賢指出，無線電通訊是消防員在災害現場溝通的重要工具，在伸手不見五指的火災現場裡，必須仰賴無線電進行指揮及聯繫溝通。繼去年底新購手持數位無線電90支，今年再增設2座中繼台，有效強化新竹市無線電全面覆蓋率，讓消防員救災更安心。

消防局長李世恭局表示，新竹市自2013年起陸續將救護、救災無線電系統自傳統類比訊號全面轉換為數位訊號，無線電中繼台原先僅3座，市府之後於2016年增設2座、今年再增2座，再搭配10部配置於各分隊先鋒車的車裝中繼轉接台，確保防救災體系暨現場指揮通訊暢通，真正達到救災通訊零死角。

消防局指出，火災現場有如戰場，戰場上最重要的就是通訊，無線電可說是消防員的貼身戰友，通訊好壞不僅影響現場救災工作效率，更攸關出勤消防員的安全，消防局多年來朝向減少干擾及提升涵蓋率為目標，故將通訊系統全面數位化列為最優先項目，因數位化有著訊號不會衰退優點，最顯著差異便是在訊號涵蓋的邊緣地帶，仍保有一樣的訊號強度，能夠得到最佳語音品質。

消防局指出，火災現場有如戰場，戰場上最重要的就是通訊，無線電可說是消防員的貼身戰友，通訊好壞不僅影響現場救災工作效率，更攸關出勤消防員的安全。圖／新竹市政府提供
消防局指出，火災現場有如戰場，戰場上最重要的就是通訊，無線電可說是消防員的貼身戰友，通訊好壞不僅影響現場救災工作效率，更攸關出勤消防員的安全。圖／新竹市政府提供

消防員 新竹

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