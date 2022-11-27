竹縣深夜才完成開票惹議 選委會將強化選務人員

九合一選舉落幕，新竹縣部分選務人員抱怨昨天深夜才完成開票作業，造成不便。縣選委會今天指出，因選務人員新手多，開票需謹慎，未來加強選務人員訓練，並要求正確、迅速。

新竹縣部分選務人員向中央社記者表示，竹北市有投開票所到昨天晚上10時還在唱票，而全縣開票直至昨天晚上11時許，才全數完成作業，造成部分女性選務人員深夜返家不便。

對此，新竹縣選委會表示，對選務人員感到抱歉，但選舉工作需謹慎、小心，以精準為優先，未來，會加強選務人員訓練與宣導，並要求開票正確之際，也要有效率。

選委會表示，這次參與選務人員的意願低，經全力動員才解決人力問題，但因有不少沒有經驗的新人，導致開票速度慢。由於，選務人員新手多，現場還有突發狀況，如出現投錯票匭、手機鈴響等狀況，選務人員需立即應變。

新竹縣選委會人員提供新聞資料指出，今年新竹縣總共有709名候選人，選出385名地方公職人員，也布置463處投開票所，動員超過9000名選務人員。13鄉鎮市選票和選舉人名冊，今天在新竹縣選委會清點封存。