快訊

蔣萬安立委空缺誰來接？ 羅淑蕾：若國民黨徵召將義不容辭

上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」

陳怡蓉為尪慶生 林志玲、郭台銘妻子罕見同框真相太神奇

竹縣深夜才完成開票惹議 選委會將強化選務人員

中央社／ 新竹縣27日電

九合一選舉落幕，新竹縣部分選務人員抱怨昨天深夜才完成開票作業，造成不便。縣選委會今天指出，因選務人員新手多，開票需謹慎，未來加強選務人員訓練，並要求正確、迅速。

新竹縣部分選務人員向中央社記者表示，竹北市有投開票所到昨天晚上10時還在唱票，而全縣開票直至昨天晚上11時許，才全數完成作業，造成部分女性選務人員深夜返家不便。

對此，新竹縣選委會表示，對選務人員感到抱歉，但選舉工作需謹慎、小心，以精準為優先，未來，會加強選務人員訓練與宣導，並要求開票正確之際，也要有效率。

選委會表示，這次參與選務人員的意願低，經全力動員才解決人力問題，但因有不少沒有經驗的新人，導致開票速度慢。由於，選務人員新手多，現場還有突發狀況，如出現投錯票匭、手機鈴響等狀況，選務人員需立即應變。

新竹縣選委會人員提供新聞資料指出，今年新竹縣總共有709名候選人，選出385名地方公職人員，也布置463處投開票所，動員超過9000名選務人員。13鄉鎮市選票和選舉人名冊，今天在新竹縣選委會清點封存。

2022大選 新竹縣選舉

延伸閱讀

投票「把身分證投進票匭」怎辦？眾人無情笑翻 唯一解方曝光

三立電視台自行計票數字太誇張 是否違規？NCC回應了

新竹縣選舉開票結果／竹北市長選戰「縣長級對決」 鄭朝方強壓林為洲出線

新竹縣長開票結果／誓言不會放棄！周江杰呼喊：竹縣需要城鄉共好

相關新聞

競選廣告超多 桃市環保局不到一天就拆4萬件

九合一地方選舉昨天落幕，選舉激情過後，為盡速恢復市容，桃園市環保局今一早動員約450人力，到全市大街小巷清除各競選團隊留...

頭份智能障礙里長候選人256票落選 兄謝票：5萬保證金回饋里

智能障礙古益弦打著「全家服務」參選苗栗縣頭份市民生里長，結果拿下256票落選，他的胞兄古富源表示超乎預期，也跨過5萬元保...

苗栗市紅色人行道內的水泥地違停 遭批是罰單陷阱

苗栗縣政府在苗栗火車站西站英才路等5條路設施人行路廊，其中一處紅色人行道內的水泥地，經常有民眾違規停放機車，洪姓市民投訴...

竹北交流道塞車問題待解 29日啟用23處路口智慧交控

竹北交流道每逢尖峰時刻都塞爆的問題時常受民眾詬病，新竹縣府為了改善交流道周邊交通壅塞情況，29日將啟用竹北市區23處路口...

桃復興區長游正英連任 與張善政「大小Yumin」合作拚

桃園市唯一原住民自治區復興區長、區民代表選舉，這次區長選舉5搶1、區民代表21人搶11席，競爭激烈，尤其區長選舉由藍、綠...

竹市賞蟹步道、生態館下月列禁菸區 違者罰2千至1萬元

為守護市民健康，遠離二手菸危害，新竹市衛生局公告12月1日起香山濕地生態館廣場（含戶外教室），及賞蟹步道所屬公共場域全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。