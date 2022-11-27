改善竹北交流道塞車 竹縣29日啟用23處路口智慧交控

為改善竹北交流道附近交通，新竹縣政府今天表示，29日起將啟用23處路口號誌的智慧交控系統，將能連動上下游紅綠燈，避免車流瞬間爆量湧入，讓交通更為順暢。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，為改善竹北交流道附近交通，29日起啟用附近23處路口號誌的智慧交控系統，實施時段為平日上午7至9時，範圍包含「光明六路縣政十街至莊敬三路」、「縣政二路光明一路口至福興路口」及「莊敬南北路十興路口至福興東路口」，共23處號誌路口。

縣府交旅處表示，透過即時車流數據，回傳交控中心進行統計分析，再透過智慧交控，將上下游紅綠燈採連動方式運作，讓車輛能有秩序於交流道鄰近道路停等，避免車流瞬間爆量湧入而壅塞；智慧交控系統啟用後，將持續觀察車流運作情形，滾動調整。

交旅處指出，為提升上匝道效率，也協調高速公路局，往新竹市方向的匝道於匯入高速公路主線前，將雙白實線延長50公尺，減少高速公路主線車流對上匝道車輛干擾。