競選廣告超多 桃市環保局不到一天就拆4萬件

九合一地方選舉昨天落幕，選舉激情過後，為盡速恢復市容，桃園市環保局今一早動員約450人力，到全市大街小巷清除各競選團隊留下的競選旗幟和廣告布條，不到一天就清除約4萬件。環保局表示，若市民發現有競選廣告未拆除，可以撥打1999市民專線通報，環保局各區中隊將盡速派員處理。

環保局表示，依據「桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則」第3條規定，各選舉團隊應於投票當日清除競選廣告物，未依期限內恢復者，環保局將逕行拆除清理，環境清潔稽查大隊12區中隊特別在今天出勤，迅速拆除競選廣告物。

環保局長呂理德表示，今天下午2點前，全市各區主要道路的選舉旗幟和廣告幾乎已清除完畢，以趕在民眾周一上班前恢復市容；拆除後的廢棄競選廣告物，例如塑膠pp板都可再利用，全數回收後交由後端處理廠再製為再生塑膠原料，落實資源再利用與源頭減量。

環保局也呼籲設置於私人場域設施的競選廣告物，候選人團隊或地主可先自行拆除，共同加速回復桃園市容環境。