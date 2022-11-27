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苗栗市紅色人行道內的水泥地違停 遭批是罰單陷阱
苗栗縣政府在苗栗火車站西站英才路等5條路設施人行路廊，其中一處紅色人行道內的水泥地，經常有民眾違規停放機車，洪姓市民投訴縣府信箱，希望相關單位告示或宣導，避免誤入「陷阱」。
縣政府推動人本交通工程，營建署核定近9000萬元經費，施工苗栗火車站西站一帶，英才路、正發路等5處行人路廊，民眾不必再左閃右閃，一路步行到火車站，也獲得好評，不過，洪姓市民發現有交通違規陷阱，向縣長信箱投訴。
他說，英才路、正發路口的便利商店前一塊水泥地，因在新設紅色鋪面人行道內，經常有機車停放，有一次目睹警察開罰單，他很錯愕，為什麼不能停機車，後來才得知是水泥地原來是人行道，依規定不能停機車，但容易讓人誤解。
縣府工務處指出，紅色人行道施工的範圍屬公有土地，被指的水泥地屬私人土地，因此有所區隔，不過，依規定人行道需畫設停車格或停放標誌，才可以停車，目前停在水泥地屬違規。
另外，縣府也接獲反映，5處行人路廊新設人行道，部分與路面沒有高差，以致汽、機車亂入停上人行道，妨礙行人通行，路廊工程預計明年1月完工，縣府將滾動式檢討，設置車檔等方法，防止違停上人行道。警方則表示，依法行政開罰，人行道違停部分，也會加強取締。
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