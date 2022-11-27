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竹北交流道塞車問題待解 29日啟用23處路口智慧交控

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北交流道上班尖峰時刻塞車情況空拍。圖／縣府提供
竹北交流道上班尖峰時刻塞車情況空拍。圖／縣府提供

竹北交流道每逢尖峰時刻都塞爆的問題時常受民眾詬病，新竹縣府為了改善交流道周邊交通壅塞情況，29日將啟用竹北市區23處路口號誌智慧交控系統，並調整高速公路匝道及光明六路標線，期望能達到暢通車流目的。

縣府交旅處表示，路口號誌智慧交控實施時段將為平日上午7至9時，範圍包含縣政十街至莊敬三路段的光明六路各路口、光明一路至福興路段的縣政二路各路口及十興路至福興東路段的莊敬南北路各路口，共23處。

交旅處說，路口號誌智慧交控系統是經由收集即時車流數據，回傳至交控中心進行統計分析，再透過智慧交控，將上下游紅綠燈採連動方式運作，讓車輛有序於交流道周邊道路停等，降低因道路容量不足時，車流瞬間爆量湧入高速公路匝道，而造成溢流的衝擊，藉以縮短平均行車時間。

除了啟用路口號誌智慧交控系統，交旅處也協調高公局調整匝道道路標線，在南向（新竹市方向）匯入車道，將延長50公尺雙白實線，減少主線車流對上匝道車輛干擾；此外，光明六路上原先的左轉專用車道，也將調整禁止左轉時段，以及開放左轉車道直行。

交旅處鼓勵民眾回饋，若民眾對於竹北交流道周邊智慧交控計畫有任何建議，除了可以透過民意信箱、1999反映外，還可透過填寫意見表單進行反映（ https://forms.gle/kR95V9w41oa26Xu5A ），縣府將作為後續調整改善參考。

新竹 高速公路

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