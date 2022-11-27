竹市賞蟹步道、生態館下月列禁菸區 違者罰2千至1萬元

為守護市民健康，遠離二手菸危害，新竹市衛生局公告12月1日起香山濕地生態館廣場（含戶外教室），及賞蟹步道所屬公共場域全面禁菸，癮君子若於禁菸場所吸菸，將依菸害防制法第31條第1項規定，處2000元至1萬元整罰鍰。

陳章賢表示，香山濕地為北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，深入濕地的賞蟹步道提供遊客方便觀察招潮蟹、彈塗魚等濕地生物的場域，步道旁的生態館另設置影音場館，是讓孩子親近大自然的場所。但人潮眾多常會有民眾於生態館前廣場抽菸，影響其他遊客健康，故為維護遊客健康及環境整潔，公告香山濕地生態館廣場及賞蟹步道為全面禁菸場所，以避免遊客受到二手菸危害。

衛生局表示，長期吸菸有害健康，市府近年努力推動菸害防制工作，盼打造無菸環境，今年共有1247人參與戒菸門診、153人透過戒菸專線戒菸、6個月成功戒菸率平均達15.94%，並於去年獲頒衛生福利部戒菸服務，全國分組第二名佳績。此外，市府也辦理「戒菸門診送福袋」、「戒菸達人抽獎金」及「績優戒菸門診服務評比競賽」等系列活動，致力守護市民健康。

衛生局長吳欣席表示，依據衛福部國健署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在2020年為47.7%，而全國室外公共場所二手菸暴露率平均為51.2%，雖較全國平均值低，但為保障非吸菸者的健康，讓民眾遠離二手菸害，市府自2013年起每年公告全面禁菸戶外場所，目前累計共有185個戶外禁菸場所，包括58所學校周邊人行道、122個公園綠地、青草湖風景區、站前廣場、大遠百百貨公司與明志書院間行人休憩道、新竹轉運站及遠東巨城購物中心接駁車候車亭。