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老將落敗 通霄、苑裡首迎女鎮長
苗栗縣鎮市長選舉中，民進黨唯一僅提名杜文卿參選通霄鎮長，仍然不敵地方派系圍攻敗下陣，爭取連任的苑裡鎮長劉秋東跌破許多人眼鏡落選，通霄、苑裡將分別迎來首位女鎮長張可欣、劉育育。
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18鄉鎮市長選舉，其中6鄉鎮市長同額選舉，包括苗栗市邱鎮軍（國民黨）、卓蘭鎮詹錦章（無黨籍）、南庄鄉羅春蓮（無）、三義鄉呂明忠（無）、西湖鄉高阿賜（無）、泰安鄉陳吉基（國民黨），都順利通過門檻當選。
通霄政壇老將杜文卿對上最年輕的張可欣受注目，張可欣4年前以23歲年紀挑戰縣議員，初試啼聲拿到選區最高的8690票當選，這次轉換跑道，父親前縣議員張太陽長期深耕基層，合縱連橫劉、黃兩派，掌握農會系統，助攻一舉登上鎮長寶座。
杜文卿是這次選舉，唯一民進黨提名，他曾任國大代表、立委等中央級民意代表，兩屆苑裡鎮任滿，轉戰家鄉選通霄鎮長，連蔡英文總統都數次到地方助選，也備受期待，一場可能創紀錄之戰，杜文卿功虧一簣。
此外，無黨派、無背景的政治素人劉育育擊敗劉秋東，讓許多政壇人士跌破眼鏡，劉育育是苑裡掀海風／掀冊店的創辦人之一，上月間劉育育獲首屆文化部社區營造青年行動獎項，勝選凸顯她回鄉苑裡蹲點深耕的成績單。
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