苗栗縣鄉鎮市長開票結果／方進興宣布連任竹南鎮長成功 鞭炮慶賀也感謝鄉親支持
苗栗縣竹南鎮長選舉初步結果出爐，現任鎮長方進興晚間在競選總部宣布當選，連任成功，現場大放鞭炮慶賀；方進興表示，感謝鄉親支持，會再更加努力，帶領竹南進步繁榮向前行。
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這次方進興對決康世儒，方是立委陳超明人馬，上次以鎮民代表會主席轉戰，成功擊敗康世儒，打破康世儒與胞弟康世明兄弟竹南鎮長選舉長達16年不敗神話。
方進興是國民黨，縣長選舉支持國民黨候選人謝福弘，但陳超明力挺無黨籍鍾東錦，結果出爐，謝雖敗選，卻也難以撼動方的連任優勢，高票當選。
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