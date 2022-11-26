苗栗縣鄉鎮市長開票結果／擊敗民進黨老將 27歲張可欣宣布當選通霄鎮長

苗栗縣通霄鎮長選舉落幕，27歲張可欣以2000多票差距，擊敗民進黨候選人杜文卿，晚間7點30分左右，張在總部自行宣布當選時，還一度激動的落淚；隨後她也在臉書發文，感謝專程從外地回來投票的鄉親，感謝一路走來始終支持可欣的朋友們，感謝大家一起回鄉投票，將攜手一起找回對故鄉的光榮感。

張可欣本屆縣議員初試啼聲，拿到選區最高票，這次轉換跑道，甜美外表加上父親前縣議員張太陽長期深耕基層，合縱連橫劉黃兩派，掌握農會系統，實力雄厚。

她表示，通霄的鄉親們，可欣已通過了面試，拿下10247的高票，即將進入通霄鎮公所為鄉親們服務。這次能夠拿下勝選，是鄉親們對她的信任，選完不是結束，是一個新的開始，在未來的四年裡，她會好好的帶領即將脫胎換骨的通霄起飛。