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苗栗縣鄉鎮市長開票結果／阻斷劉秋東連任之路 政治素人劉育育翻轉苑裡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
政治素人劉育育翻轉苑裡，擊敗對手劉秋東連任之路，晚間9點30分左右在總部自行宣布當選苑裡鎮長。圖／翻攝劉育育臉書
政治素人劉育育翻轉苑裡，擊敗對手劉秋東連任之路，晚間9點30分左右在總部自行宣布當選苑裡鎮長。圖／翻攝劉育育臉書

苗栗縣政治素人劉育育翻轉苑裡，目前以過半票數，擊敗對手劉秋東連任之路，晚間7點30分左右，在總部自行宣布當選；劉育育表示，感謝大家的支持與一路的陪伴，就在今天，我當選了苑裡鎮長，謝謝苑裡鄉親，咱作伙完成真不簡單的事情。

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劉育育是苑裡掀海風/掀冊店的創辦人之一，是一位無黨派、無背景的政治素人，選前舉辦超過40場政見發表會，主打苑裡百年市場重建工程緩慢，是由於現任鎮長劉秋東的怠惰、無能，與古蹟毫無關係，對鎮政有很深的負面影響。

上月間劉育育獲首屆文化部社區營造青年行動獎項，凸顯她回鄉苑裡蹲點深耕的成績單，不僅對她個人有明顯加分，這次她與苑裡鎮民代表第一選區候選人吳若安、鄭暉煌組成「毋免拜託聯盟」，作伙打拼，以青年參政和政治新世代接棒為主軸，訴求採取民主審議的形式，與鎮民共同討論苑裡未來發展願景，也深獲年輕鎮民認同。不過，吳若安、鄭暉煌兩人並未一起搭上當選列車。

劉育育表示，從宣佈參選、登記到今日，一路的選戰內心有非常多的感觸。改變，從來不是件簡單的事！政治很黑，黑函很多，參選真的很艱苦。

她說，第一次參選，自己無黨無派、沒有樁腳、沒有背景，靠的是政見發表、一步一腳印拜票，讓大家認識、了解劉育育。「我想，最後的這個數字，就是展現了鎮民真正的想法，苑裡不應該被傳統政治來控制。」

劉育育晚間9點30分左右在總部自行宣布當選苑裡鎮長，並透過臉書直播發表感言。圖／翻攝劉育育臉書
劉育育晚間9點30分左右在總部自行宣布當選苑裡鎮長，並透過臉書直播發表感言。圖／翻攝劉育育臉書

青年 社區營造 2022大選 苗栗縣選舉

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