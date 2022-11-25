向山海學習 桃園市戶外教育及海洋教育中心今揭牌

桃園市戶外教育及海洋教育中心今天在東興國中揭牌，市府教育局表示，因應教育部實施戶外教育與海洋教育，除了請戶海中心整合全市資源、規畫多元課程與教學外，更在本次揭牌儀式發布嶄新CIS識別系統，將AR、VR虛擬實境科技導入戶海教育課程與學習活動中，盼生態教育導入數位科技，能拉近與學生的距離。

教育局長林明裕表示，教育必須引發孩子的奇心，激發自主探索的動力，而戶外教育與海洋教育正可帶孩子走出教室，提供真實情境滿足孩子的天性和本能，喚起學習的渴望，實踐讓學習走入真實世界及「親海、愛海、知海」的理念。

今日揭牌邀集高中、國中與國小多所學校校長蒞臨參與，使用VR眼鏡觀賞桃園戶外與海洋特色亮點虛擬實境影片，透過科技輔助，實際體驗桃園生態景點。

教育局表示，桃園有山有海，生物多樣性豐富，未來也會結合草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等生態亮點，讓學生學習向山海致敬。