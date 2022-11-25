快訊

表態？《報告班長》導演曝宋楚瑜說「心永遠是藍的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向山海學習 桃園市戶外教育及海洋教育中心今揭牌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市戶外教育及海洋教育中心今天在東興國中揭牌。圖／桃園市教育局提供
桃園市戶外教育及海洋教育中心今天在東興國中揭牌。圖／桃園市教育局提供

桃園市戶外教育及海洋教育中心今天在東興國中揭牌，市府教育局表示，因應教育部實施戶外教育與海洋教育，除了請戶海中心整合全市資源、規畫多元課程與教學外，更在本次揭牌儀式發布嶄新CIS識別系統，將AR、VR虛擬實境科技導入戶海教育課程與學習活動中，盼生態教育導入數位科技，能拉近與學生的距離。

教育局長林明裕表示，教育必須引發孩子的奇心，激發自主探索的動力，而戶外教育與海洋教育正可帶孩子走出教室，提供真實情境滿足孩子的天性和本能，喚起學習的渴望，實踐讓學習走入真實世界及「親海、愛海、知海」的理念。

今日揭牌邀集高中、國中與國小多所學校校長蒞臨參與，使用VR眼鏡觀賞桃園戶外與海洋特色亮點虛擬實境影片，透過科技輔助，實際體驗桃園生態景點。

教育局表示，桃園有山有海，生物多樣性豐富，未來也會結合草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等生態亮點，讓學生學習向山海致敬。

桃園 教育局 教育部

延伸閱讀

桃園人快來賞芒！ 絕美芒花搖曳「楊梅秀才登山步道」 登高望遠山海美景盡收眼底

相關新聞

向山海學習 桃園市戶外教育及海洋教育中心今揭牌

桃園市戶外教育及海洋教育中心今天在東興國中揭牌，市府教育局表示，因應教育部實施戶外教育與海洋教育，除了請戶海中心整合全市...

會勘桃新總圖再碰壁 議員：蔡阿嘎能拍開箱影片，我不行？

桃園市立圖書館被爆料，營運廠商在未申請變更設計核可下私自二工電影院棟蓋夾層，市府雖已開罰並勒令停工，不過藍營市議員接獲廠...

選戰倒數1天 竹北市長4雄選前之夜、拜票、掃街尬拚場

選戰倒數最後一天，新竹縣竹北市長4選將最後衝刺，國民黨林為洲、無黨籍郭漢章今晚分別在新崙公園、縣府前廣場舉辦選前之夜；民...

頭份大橋改善工程完工通車 全橋懸索更換創全國首例

苗栗縣頭份大橋改善工程完成，上午舉行通車祈福典禮後，重新開放各型車輛通行。縣長徐耀昌強調，這是國內第一座採取全橋懸索更換...

竹市府攜手中央投入2千萬元 將讓17公里自行車道再進化

新竹市17公里海岸線自行車道是重要觀光景點，代理市長陳章賢今天宣布，市府攜手中央投入逾2000萬元，將啟動17公里自行車...

改善台61線白沙屯-大甲路面 下周一起雙向封閉施工

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為改善台61線西濱公路，白沙屯-大甲車道路面服務品質，辦理台61線112K-12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。