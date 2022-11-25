會勘桃新總圖再碰壁 議員：蔡阿嘎能拍開箱影片，我不行？

桃園市立圖書館被爆料，營運廠商在未申請變更設計核可下私自二工電影院棟蓋夾層，市府雖已開罰並勒令停工，不過藍營市議員接獲廠商無恢復原狀爆料，21日會勘遭拒後，今再吃閉門羹；議員痛批網紅蔡阿嘎能拍開箱影片，議員卻進不去；桃園市立圖書館長姚敦明回應，詢問過管理單位，因工安考量因此需有足夠時間準備，再讓議員進入，至於網紅拍片為市府行銷一部分，其餘人等皆謝絕進入一視同仁。

總圖分為圖書館棟及電影院棟，先前爆出廠商私自在電影院棟2、3樓興建夾層做美食街，繼上次閉門羹後，市議員舒翠玲及詹江村提前2天於23日發公文要求會勘，不過今上午才收到回文改至28日，讓詹江村痛批，這次他有準備安全帽並提前通知，卻仍進不去，是不是擔心影響選情，根本是騙選票，到底要騙桃園市民幾次。

舒翠玲說，網紅都能進去宣傳議員卻進不去，且這牽涉到結構安全疑慮，需整棟樓都要全盤檢討，而按照採購法，現在的營運廠商應換掉重新評選，韓國的三豐百貨店就是這樣倒塌的，二次施工非常不應該。議員要會勘卻只能在選舉後，這件事令人相當匪夷所思，且這些公務員為何有如此大權力，桃園市長鄭文燦要負全責。

姚敦明回應，23日收到公文後立刻回文並在24日掛號寄出，25日公文送達議員，已盡可能快速送達，加上詢問過工地的管理單位富晟公司，考量需架燈等工安問題都需時間準備，因此才將時間改至28日，當天會他親自陪同議員會勘，而工地開罰後也已確定停工。