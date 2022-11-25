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選戰倒數1天 竹北市長4雄選前之夜、拜票、掃街尬拚場

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
國民黨林為洲市場掃街拜票，與支持者握手互動。圖／林為洲競辦提供
國民黨林為洲市場掃街拜票，與支持者握手互動。圖／林為洲競辦提供

選戰倒數最後一天，新竹縣竹北市長4選將最後衝刺，國民黨林為洲、無黨籍郭漢章今晚分別在新崙公園、縣府前廣場舉辦選前之夜；民進黨鄭朝方率先在23日舉辦選前造勢晚會，今天則以站路口、市場拜票、掃街形式懇託支持；無黨籍林冠年則是透過自行車繞行竹北，宣傳參政理念。

林為洲選前之夜以河岸感恩音樂會為主題，今晚在新崙公園舉辦，他以「感恩」為名，透過音樂會的方式輕鬆進行，藉此呼應他從其政見概念館衍伸的「不無聊小市集」政見，透過每周辦活動、看表演、逛市集了解市民的藝文需求；前民國黨主席徐欣瑩、國民黨立委林思銘和鄭正鈐都將到場替他助選。

郭漢章同樣在今晚舉辦團結凝聚晚會，邀請其競選主題曲主唱江志豐到場獻唱，此外還有小阿妹、安苡葳等歌手輪番登台。有別邀請政治人物助講，郭漢章則力邀長庚醫院及義大醫院團隊為他站台，凸顯他擔任市公所主秘期間為鄉親醫療服務奔走，並提出疫苗補助等各項醫療政策。

鄭朝方則搶先在本周三舉辦選前之夜，超過2千位民眾手持告白氣球點亮竹北夜空，同時也象徵他以教育、科技、建設、文化、永續等5力政見向竹北市民告白；選前一天鄭朝方一早現身環北路一段、中山路口拜票，也到竹北、仁義市場掃街，接續還有車隊掃街及家戶拜訪，要秉持「灌籃高手」三井壽精神，在選戰最後一哩路當「永不放棄的男人」。

林冠年則說，投票倒數之際，他不採傳統造勢晚會，持續將一步一腳印透過街頭宣講與自行車繞行竹北，藉此宣傳參政理念，一貫秉持著開心選舉、快樂投票的心情迎向選戰最終日。

選前一天，鄭朝方以站路口、市場拜票、掃街等形式懇託竹北市民支持。圖／鄭朝方競辦提供
選前一天，鄭朝方以站路口、市場拜票、掃街等形式懇託竹北市民支持。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨鄭朝方（中）搶先在本周三舉辦選前之夜，超過2千位民眾手持告白氣球點亮竹北夜空，同時象徵他以5力政見向竹北市民告白。記者王淑君／攝影
民進黨鄭朝方（中）搶先在本周三舉辦選前之夜，超過2千位民眾手持告白氣球點亮竹北夜空，同時象徵他以5力政見向竹北市民告白。記者王淑君／攝影
國民黨林為洲選前之夜今晚在新崙公園舉行，以河岸感恩音樂會形式登場。圖／林為洲競辦提供
國民黨林為洲選前之夜今晚在新崙公園舉行，以河岸感恩音樂會形式登場。圖／林為洲競辦提供
無黨籍郭漢章今晚將在新竹縣政府前廣場舉辦選前之夜。圖／郭漢章競辦提供
無黨籍郭漢章今晚將在新竹縣政府前廣場舉辦選前之夜。圖／郭漢章競辦提供
無黨籍林冠年不採傳統造勢晚會，持續以街頭宣講宣傳參政理念。圖／林冠年競辦提供
無黨籍林冠年不採傳統造勢晚會，持續以街頭宣講宣傳參政理念。圖／林冠年競辦提供
無黨籍林冠年透過街頭宣講與自行車繞行竹北宣傳參政理念。圖／林冠年競辦提供
無黨籍林冠年透過街頭宣講與自行車繞行竹北宣傳參政理念。圖／林冠年競辦提供
郭漢章市場掃街拜票，獲支持者贈送「凍蒜」。圖／郭漢章競辦提供
郭漢章市場掃街拜票，獲支持者贈送「凍蒜」。圖／郭漢章競辦提供

鄭朝方 郭漢章 林為洲 林冠年 2022大選 新竹縣選舉

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