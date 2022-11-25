選戰倒數1天 竹北市長4雄選前之夜、拜票、掃街尬拚場

選戰倒數最後一天，新竹縣竹北市長4選將最後衝刺，國民黨林為洲、無黨籍郭漢章今晚分別在新崙公園、縣府前廣場舉辦選前之夜；民進黨鄭朝方率先在23日舉辦選前造勢晚會，今天則以站路口、市場拜票、掃街形式懇託支持；無黨籍林冠年則是透過自行車繞行竹北，宣傳參政理念。

林為洲選前之夜以河岸感恩音樂會為主題，今晚在新崙公園舉辦，他以「感恩」為名，透過音樂會的方式輕鬆進行，藉此呼應他從其政見概念館衍伸的「不無聊小市集」政見，透過每周辦活動、看表演、逛市集了解市民的藝文需求；前民國黨主席徐欣瑩、國民黨立委林思銘和鄭正鈐都將到場替他助選。

郭漢章同樣在今晚舉辦團結凝聚晚會，邀請其競選主題曲主唱江志豐到場獻唱，此外還有小阿妹、安苡葳等歌手輪番登台。有別邀請政治人物助講，郭漢章則力邀長庚醫院及義大醫院團隊為他站台，凸顯他擔任市公所主秘期間為鄉親醫療服務奔走，並提出疫苗補助等各項醫療政策。

鄭朝方則搶先在本周三舉辦選前之夜，超過2千位民眾手持告白氣球點亮竹北夜空，同時也象徵他以教育、科技、建設、文化、永續等5力政見向竹北市民告白；選前一天鄭朝方一早現身環北路一段、中山路口拜票，也到竹北、仁義市場掃街，接續還有車隊掃街及家戶拜訪，要秉持「灌籃高手」三井壽精神，在選戰最後一哩路當「永不放棄的男人」。