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頭份大橋改善工程完工通車 全橋懸索更換創全國首例
苗栗縣頭份大橋改善工程完成，上午舉行通車祈福典禮後，重新開放各型車輛通行。縣長徐耀昌強調，這是國內第一座採取全橋懸索更換的大橋改善工程，也是一大亮點，使整座橋蛻變延壽，豎立養護工程新標竿，期待連同日前通車的龍鳳漁港聯外道路工程都雙雙贏得公共工程金質獎殊榮。
縣府工務處長古明弘指出，南方澳大橋發生斷裂意外後，頭份大橋在2020年進行橋梁檢測發現吊索錨座銹水流出，部分錨座鋼絞線有滑線及夾片脫落等6項缺失，恐有安全之虞，經縣府向交通部爭取補助，中央與縣府各分擔65與35％經費，以7363萬元辦理改善工程。
他表示，為維護頭份大橋行車安全，縣府2021年公告限制通行車重，今年2月開工進行改善工程，頭份大橋是國內首座鋼索橋梁全橋置換的首例，拆除舊索並安裝新索，完工後至少可延長使用年限20年，讓國內公共工程實務邁入新篇章，可說「蛻變延壽、再現虹橋風華」。
徐耀昌強調，感謝交通部補助經費及鄉親的配合，頭份大橋重新通車後，可紓解苗北地區交通流量，提供安全優質的用路環境，同時可帶動觀光休閒及產業經濟活絡；頭份大橋改善工程與日前通車的龍鳳漁港聯外道路拓寬工程，縣府都已提報參加金質獎評選，期盼能雙雙獲獎。
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