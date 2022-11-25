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竹市府攜手中央投入2千萬元 將讓17公里自行車道再進化

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市幸福沙灣透過「17公里沿線景觀改善計畫環境再生工程」，再現全新風貌。圖／市府提供
新竹市幸福沙灣透過「17公里沿線景觀改善計畫環境再生工程」，再現全新風貌。圖／市府提供

新竹市17公里海岸線自行車道是重要觀光景點，代理市長陳章賢今天宣布，市府攜手中央投入逾2000萬元，將啟動17公里自行車道北端看海公園及「夕陽秘境」水資源公園改善計畫，整理約3.3公里自行車道鋪面、沿線景觀節點、增加綠帶空間，提供市民及自行車愛好者更舒適的場域。

陳章賢說，竹市府在今年桃竹竹苗治理平台提出「桃竹竹苗特色自行車樂悠遊」合作計畫，打造橫跨4縣市自行車道路線。繼打通竹苗交界斷點後，近期將啟動改善看海公園、水資源公園周邊設施及外環自行車道，並重整賞蟹步道以南至朝山曬船橋車道。

市府城銷處指出，水資源公園外環自行車道是17公里海岸線上觀察溼地生態及日落夕陽的最佳景點，由於鷺鷥、鷸鴴科等候鳥會遷徙停靠附近水岸泥灘地，市府預計將混凝土、仿木欄杆更換為景觀綠帶，並新設安全性路緣石，拉近遊客與香山濕地距離。

城銷處也說明，17公里過去完成許多改善工程，近期榮獲金蘋果獎肯定的「17公里沿線景觀改善計畫環境再生工程」，由市府攜手經濟部水利署進行海岸修復與景觀改善，將「幸福沙灣」旁930公尺海岸線之臨海荒地變綠地，獲得許多民眾肯定。

17公里海岸線沿線景觀豐富、設施多元，假日也常吸引不少遊客騎單車漫遊，市府城銷處也目標，未來將持續升級17公里海岸沿線景觀，並保留自然資源，進而提升整體環境，打造從港南運河公園、紅樹林公園、海山漁港、香山濕地與賞蟹步道，以及南港站串聯的最美海岸線。

新竹市政府將改善17公里自行車步道與沿線景觀，提升看海公園與水資源公園觀景設施。圖／市府提供
新竹市政府將改善17公里自行車步道與沿線景觀，提升看海公園與水資源公園觀景設施。圖／市府提供

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