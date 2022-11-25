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黑函案峰迴路轉 林為洲撤告彭勝業 加告林冠年偽造文書

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲昨天大動作召開記者會，稱遭不實文宣抹黑他在立院提案為運輸種子毒販脫罪減刑，並提告林冠年等4位署名者；今早林為洲偕同署名者之一、國民黨資深黨員彭勝業現身，澄清彭不知此事，文宣上簽名也非他親寫；林為洲表明對彭勝業撤告，對林冠年追加提告偽造文書；林冠年則對林為洲提誣告訴訟。

林為洲所指黑函內容，是2020年他在立院的修正提案「毒品危害防制條例增訂第十七條之一」，宣稱只要販毒者自稱沒賣就可脫罪，是斷章取義與抹黑。

林為洲昨赴竹北警分局報案，並對黑函上署名的無黨籍竹北市長候選人林冠年；綠黨召集人陳冠宇、民進黨竹北市東區黨部主任張益豪，以及國民黨資深黨員彭勝業等4人提告誹謗、妨礙選舉、意圖使人不當選。

今早林為洲偕同彭勝業現身，並為其澄清「他是無辜的」。林為洲說，因為黑函事件讓彭勝業和他的家人十分困擾，他們不知道有這張黑函，消息一出家裡的電話就被打爆，今天站出來是要幫忙澄清，讓大家不要對他產生誤解。

彭勝業說，自己是國民黨20多年黨員，不知道有這封黑函存在，文宣上的簽名也不是自己的筆跡，「（我的）字跡沒這麼漂亮。」

林為洲表示，因為自己選舉意外造成彭勝業的困擾，誠懇向他說抱歉，也送上紅包壓驚，呼籲支持者不要再騷擾彭先生。

林為洲也再次嚴厲譴責林冠年「選舉選到沒人性」，他認為選舉可以就政策批評，但不苟同出黑函攻擊。林為洲表示，對於彭勝業他會馬上撤告，但針對未經同意、偽造簽名部分，他將追加提告林冠年偽造文書。

對此，林冠年回應，「高虹安跟林為洲的謊言只是在鐵達尼號上演奏小提琴，她們的謊言之船，終將沈沒，無法靠岸。本人律師已經搜集資料對林為洲提起誣告訴訟。雖然林為洲想當好人，但凡走過必留下痕跡，對於一個信用破產的人，狡辯是沒有用的。套一句無間道的對白：「有什麼話，去跟法官說！」

林為洲（左）今早偕同黑函署名者之一、國民黨資深黨員彭勝業（右）現身，並為其澄清「他是無辜的」。記者王淑君／攝影
林為洲（左）今早偕同黑函署名者之一、國民黨資深黨員彭勝業（右）現身，並為其澄清「他是無辜的」。記者王淑君／攝影
彭勝業（右）出示身分證及國民黨黨證。記者王淑君／攝影
彭勝業（右）出示身分證及國民黨黨證。記者王淑君／攝影
彭勝業說文宣上的簽名並非他的筆跡，並當場簽名比對。記者王淑君／攝影
彭勝業說文宣上的簽名並非他的筆跡，並當場簽名比對。記者王淑君／攝影
林為洲（左1）偕同黑函署名者之一、國民黨資深黨員彭勝業（左2）現身，為其澄清清白，並送上紅包壓驚。記者王淑君／攝影
林為洲（左1）偕同黑函署名者之一、國民黨資深黨員彭勝業（左2）現身，為其澄清清白，並送上紅包壓驚。記者王淑君／攝影
林為洲（左）表示因為自己選舉意外造成彭勝業（右）困擾，誠懇向他道歉並撤告。記者王淑君／攝影
林為洲（左）表示因為自己選舉意外造成彭勝業（右）困擾，誠懇向他道歉並撤告。記者王淑君／攝影

林為洲 林冠年

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