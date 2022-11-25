改善台61線白沙屯-大甲路面 下周一起雙向封閉施工

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為改善台61線西濱公路，白沙屯-大甲車道路面服務品質，辦理台61線112K-128K+970路面刨除鋪設作業，自11月28日上午9點起至12月12日下午5點止，雙向路面分階段封閉施工。

苗栗工務段指出，南下封閉台61線111K+500（白沙屯匝道）至121K+600（通霄匝道）路段主線車道，原行駛於該路段的南下車輛，請在台61線111K+500（白沙屯匝道）匯出，行駛平面道路或台1線，至台61線121K+600（通霄匝道）南下入口匝道再匯入主線往南行駛。

北上封閉台61線134K+600（大甲匝道）至115K（新埔匝道）路段主線車道，原行駛於該路段的北上車輛，請在台61線134K+600（大甲匝道）匯出，行駛平面道路或台1線，至台61線115K（新埔匝道）北上入口匝道再匯入主線往北行駛。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路總局網頁訊息公告( https://www.thb.gov.tw/ )及智慧化省道即時資訊服務網( https://168.thb.gov.tw/ )。