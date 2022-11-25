快訊

世足賽／葡萄牙3比2險勝迦納 C羅連5屆進球史上第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在地心產業／逾50年銅鑼窯求新 蛻變青創基地

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
銅鑼窯曾生產全台最大的陶製酒甕而打響知名度。記者胡蓬生／攝影
銅鑼窯曾生產全台最大的陶製酒甕而打響知名度。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「銅鑼窯」經營逾半世紀，曾因燒製全台最大的陶製酒甕而打響知名度，迄今傳承三代，從早年生產花盆、水缸等生活陶器，到如今開發各式陶製容器及客製化景觀用陶，還化身青創基地，老窯廠在傳承製陶技藝同時，也不斷求新求變。

銅鑼窯第三代窯主張維翰年僅32歲，10年前大學畢業後回鄉接下窯廠。他說，當年父母考慮將窯廠收起來，問他願不願接手，他答應嘗試，但他成長過程其實很少接觸窯廠，足足跟了老陶師學了3年多手擠坏。

張維翰說，祖父張信享1967年創窯廠，父親張世浩接手時裝飾陶瓷仍興盛，員工曾有上百人，隨著產業外移，裝飾陶瓷沒落，窯廠仍以手擠坏生產甕、缸為主。

銅鑼窯一直嘗試轉型，民國80年代開始與社區、校園結合推廣捏陶教學活動，除了主力的甕、缸，還陸續開發出大型醃罐、茶葉罐、聚寶盆等多元化的陶製品。

九二一震災後，當年公賣局需要大型酒甕，容量最大可到600公升，比人還高，但全台沒有人做這麼大的酒甕，父母嘗試接單生產，窯廠也因此打響知名度，製作過數千個，後來因成本拚不過大陸進口酒甕而停產。

張維翰接手窯廠後，近年還開始申請公部門計畫，2017年他獲客家青年創新發展獎，此後銅鑼窯也被政府看見，一些技藝傳習、地方創生申請案都通過，去年底與縣府合作開辦青創基地，辦理陶藝、木工等技藝課。

父母 青創 陶藝

延伸閱讀

苗栗縣第二場縣長選舉公辦電視政見會 第一輪平順落幕

苗栗銅鑼在地美食！她好奇嚐鮮「炸菊花 」驚：像炸杏鮑菇

你沒看過的湯唯、吳磊、Yeri！ LOEWE早春廣告幽默逗趣

一日走透透！從銅鑼竹圍出發，九華山、挑鹽古道、圓子山、通宵神社、虎頭山連走

相關新聞

在地心產業／逾50年銅鑼窯求新 蛻變青創基地

苗栗縣「銅鑼窯」經營逾半世紀，曾因燒製全台最大的陶製酒甕而打響知名度，迄今傳承三代，從早年生產花盆、水缸等生活陶器，到如...

中壢運動公園滯洪池「流標再加預算」 議員狠酸：新獲利手法？

桃園市議員舒翠玲、詹江村今天上午在國民黨中央黨部質疑中壢運動公園滯洪池工程經費，從8億追加到近11億元偏高，而且公共工程...

開書店也是政治運動？他們如何在苗栗開闢文化綠洲

位在苑裡夜市隔壁巷仔內的「掀冊店」，於2018年8月正式開幕營運，孰料相隔不到一個月，鄰近興建於日治時期（1909年）、至今已有百年歷史的「苑裡公有市場」便發生大火，導致市場面積700平方公尺、84個攤位全付之一炬。

桃園東門溪整治40億元 滯洪池停工已半年？水務局說明

桃園市議員詹江村今天在臉書上午指出，東門溪整治工程市政府出20億元，中央前瞻計畫補助20億元，如今整治工程之一，位在桃園...

苗市北苗市場光能板屋頂漏雨 市公所規畫購置歐帳遮雨

苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙，讀者投訴連日來下雨，攤商、消費者都淋雨，市公所答覆安全起見，模組...

一卡皮箱就能入住 私宅轉社宅、新豐明新7號招租

新竹縣新豐鄉「明新7號」社會住宅共15戶套房，即日起開放符合資格者申請。縣府指出，此處社宅是桃竹竹苗4縣市首例私有房舍轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。