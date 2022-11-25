在地心產業／逾50年銅鑼窯求新 蛻變青創基地

苗栗縣「銅鑼窯」經營逾半世紀，曾因燒製全台最大的陶製酒甕而打響知名度，迄今傳承三代，從早年生產花盆、水缸等生活陶器，到如今開發各式陶製容器及客製化景觀用陶，還化身青創基地，老窯廠在傳承製陶技藝同時，也不斷求新求變。

銅鑼窯第三代窯主張維翰年僅32歲，10年前大學畢業後回鄉接下窯廠。他說，當年父母考慮將窯廠收起來，問他願不願接手，他答應嘗試，但他成長過程其實很少接觸窯廠，足足跟了老陶師學了3年多手擠坏。

張維翰說，祖父張信享1967年創窯廠，父親張世浩接手時裝飾陶瓷仍興盛，員工曾有上百人，隨著產業外移，裝飾陶瓷沒落，窯廠仍以手擠坏生產甕、缸為主。

銅鑼窯一直嘗試轉型，民國80年代開始與社區、校園結合推廣捏陶教學活動，除了主力的甕、缸，還陸續開發出大型醃罐、茶葉罐、聚寶盆等多元化的陶製品。

九二一震災後，當年公賣局需要大型酒甕，容量最大可到600公升，比人還高，但全台沒有人做這麼大的酒甕，父母嘗試接單生產，窯廠也因此打響知名度，製作過數千個，後來因成本拚不過大陸進口酒甕而停產。

張維翰接手窯廠後，近年還開始申請公部門計畫，2017年他獲客家青年創新發展獎，此後銅鑼窯也被政府看見，一些技藝傳習、地方創生申請案都通過，去年底與縣府合作開辦青創基地，辦理陶藝、木工等技藝課。