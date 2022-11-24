快訊

世足賽／沒加入亞洲爆冷驚奇 南韓0：0踢和烏拉圭

到對岸申請專利名稱寫這幾字挨轟「中國元」 薛瑞元5字回應

加油2000元幸運中百萬休旅車 苗栗旅遊節第2期直播開獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦的「苗栗幸福旅遊節」下午舉行第2期抽獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦的「苗栗幸福旅遊節」下午舉行第2期抽獎。圖／苗栗縣政府提供

「加油2000多元幸運抽中百萬休旅車！」苗栗縣政府辦的「苗栗幸福旅遊節」第2期抽獎下午舉行，頭獎百萬休旅車由苑裡陳姓鎮民獲得，他加油花了2032元，結果幸運中大獎，第3期抽獎預定12月9日舉行，只要在苗栗消費滿500元都可登錄參加抽獎，還有一次機會抽中休旅車等大獎。

苗栗縣政府表示，縣府為拚國旅商機，鼓勵民眾來苗栗縣旅遊、消費，今年再度推出苗栗幸福旅遊節，9月1日起只要在苗栗消費滿500元，到活動官網登錄即可獲得抽獎序號，今天下午在享沐時光莊園渡假酒店辦理第2期直播抽獎，副縣長鄧桂菊在律師見證下抽出Nissan休旅車等32個大獎。

縣府表示，苗栗旅遊節開跑以來，累積消費已突破1億元，累計符合抽獎序號共13萬9477組，這期抽出的獎項包括Nissan休旅車1台、Gogoro電動機車3台、10萬元現金4份、iPhone 14Pro手機6台、Coleman高級露營組6組、iPad pro平板電腦6組、10人包棟民宿1張、行政套房3張、景觀大套房2張、住宿體驗券100張。

這期百萬休旅車得主抽出後，鄧桂菊打電話向得獎者道賀，幸運兒是住苑裡鎮的陳先生，消費的發票是2032元的加油發票。

苗栗縣文化觀光局表示，秋冬正是苗栗旅遊旺季，只要到指定的苗栗縣合法旅宿與觀光遊樂業者消費，包括西湖渡假村、香格里拉樂園、尚順育樂世界等店家，序號加倍送，9至12月縣內也辦月月主題行銷活動，消費愈多中獎機率愈高，歡迎大家到苗栗旅遊消費抽大獎。

文觀局提醒，苗栗幸福旅遊節發票登錄至12月4日止，前2期未中獎的序號將持續累積至下期，消費愈多得獎機率愈高，愈早登錄發票中獎機率也愈高，下期抽獎直播時間為12月9日。活動訊息可關注苗栗縣文化觀光旅遊網、FB「苗栗玩透透」、2022苗栗幸福旅遊節活動官網。

休旅車 苗栗縣 發票

延伸閱讀

徐定禎猛攻鍾東錦 反遭昔日友人爆砂石業者曾贊助民進黨總統大選募款

苗栗龍鳳漁港聯絡道旁男子疑溺斃大排 身分及死因待查

青銀共創展現成果 苗栗老適在一起生活節12月3日登場

終結苗栗暴力黑金 洪申翰提出阻擋鍾東錦當選唯一辦法

相關新聞

中壢運動公園滯洪池「流標再加預算」 議員狠酸：新獲利手法？

桃園市議員舒翠玲、詹江村今天上午在國民黨中央黨部質疑中壢運動公園滯洪池工程經費，從8億追加到近11億元偏高，而且公共工程...

開書店也是政治運動？他們如何在苗栗開闢文化綠洲

位在苑裡夜市隔壁巷仔內的「掀冊店」，於2018年8月正式開幕營運，孰料相隔不到一個月，鄰近興建於日治時期（1909年）、至今已有百年歷史的「苑裡公有市場」便發生大火，導致市場面積700平方公尺、84個攤位全付之一炬。

桃園東門溪整治40億元 滯洪池停工已半年？水務局說明

桃園市議員詹江村今天在臉書上午指出，東門溪整治工程市政府出20億元，中央前瞻計畫補助20億元，如今整治工程之一，位在桃園...

苗市北苗市場光能板屋頂漏雨 市公所規畫購置歐帳遮雨

苗栗市北苗市場最近施工太陽能光電板屋頂，模組中間有縫隙，讀者投訴連日來下雨，攤商、消費者都淋雨，市公所答覆安全起見，模組...

一卡皮箱就能入住 私宅轉社宅、新豐明新7號招租

新竹縣新豐鄉「明新7號」社會住宅共15戶套房，即日起開放符合資格者申請。縣府指出，此處社宅是桃竹竹苗4縣市首例私有房舍轉...

亮麗橘世代／姜信鈞窯烤麵包 讓廢天主堂翻身

荒廢的天主堂華麗轉身成台3線上熱門打卡景點，公務員退休的姜信鈞是幕後推手。他創立「野山田工坊」，以在地農特產手做窯烤麵包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。