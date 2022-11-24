加油2000元幸運中百萬休旅車 苗栗旅遊節第2期直播開獎

「加油2000多元幸運抽中百萬休旅車！」苗栗縣政府辦的「苗栗幸福旅遊節」第2期抽獎下午舉行，頭獎百萬休旅車由苑裡陳姓鎮民獲得，他加油花了2032元，結果幸運中大獎，第3期抽獎預定12月9日舉行，只要在苗栗消費滿500元都可登錄參加抽獎，還有一次機會抽中休旅車等大獎。

苗栗縣政府表示，縣府為拚國旅商機，鼓勵民眾來苗栗縣旅遊、消費，今年再度推出苗栗幸福旅遊節，9月1日起只要在苗栗消費滿500元，到活動官網登錄即可獲得抽獎序號，今天下午在享沐時光莊園渡假酒店辦理第2期直播抽獎，副縣長鄧桂菊在律師見證下抽出Nissan休旅車等32個大獎。

縣府表示，苗栗旅遊節開跑以來，累積消費已突破1億元，累計符合抽獎序號共13萬9477組，這期抽出的獎項包括Nissan休旅車1台、Gogoro電動機車3台、10萬元現金4份、iPhone 14Pro手機6台、Coleman高級露營組6組、iPad pro平板電腦6組、10人包棟民宿1張、行政套房3張、景觀大套房2張、住宿體驗券100張。

這期百萬休旅車得主抽出後，鄧桂菊打電話向得獎者道賀，幸運兒是住苑裡鎮的陳先生，消費的發票是2032元的加油發票。

苗栗縣文化觀光局表示，秋冬正是苗栗旅遊旺季，只要到指定的苗栗縣合法旅宿與觀光遊樂業者消費，包括西湖渡假村、香格里拉樂園、尚順育樂世界等店家，序號加倍送，9至12月縣內也辦月月主題行銷活動，消費愈多中獎機率愈高，歡迎大家到苗栗旅遊消費抽大獎。

文觀局提醒，苗栗幸福旅遊節發票登錄至12月4日止，前2期未中獎的序號將持續累積至下期，消費愈多得獎機率愈高，愈早登錄發票中獎機率也愈高，下期抽獎直播時間為12月9日。活動訊息可關注苗栗縣文化觀光旅遊網、FB「苗栗玩透透」、2022苗栗幸福旅遊節活動官網。