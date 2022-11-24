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鄭運鵬已讀不回！環團空汙承諾書遭漠視列「唯一不推薦」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園在地聯盟、台灣健康空氣行動聯盟邀請桃園4位市長候選人簽署「氣候與空汙治理三目標」承諾書，張善政加碼承諾，當選後桃園「申請加入國際脫煤者聯盟」。圖／桃園在地聯盟提供
桃園在地聯盟、台灣健康空氣行動聯盟邀請桃園4位市長候選人簽署「氣候與空汙治理三目標」承諾書，張善政加碼承諾，當選後桃園「申請加入國際脫煤者聯盟」。圖／桃園在地聯盟提供

桃園在地聯盟、台灣健康空氣行動聯盟邀請桃園4位市長候選人簽署「氣候與空汙治理三目標」承諾書，國民黨、民眾黨及無黨籍市長候選人張善政賴香伶鄭寶清有簽署，賴承諾當選會成立市長層級的「脫煤減煤對策辦公室」，而張善政加碼承諾，當選後桃園「申請加入國際脫煤者聯盟」；不過民進黨的市長候選人鄭運鵬是唯一已讀不回，將他列為本次市長選舉唯一不推薦候選人。

聯盟提3項內容分別為，2025年「無煤桃園」、空汙治理願景及積極推動2035至2040年三接退場機制；聯盟21日拜訪各候選人後，直至23日中午12時前，鄭運鵬團隊完全無回應，再次提醒仍未見隻字擲回，甚感遺憾；而張善政雖由團隊接見，不過團隊積極與民團聯繫交換意見，且回傳修改後的承諾書，甚感欣慰；鄭寶清及賴香伶相當有誠意親自接見並當場簽署。

聯盟表示，賴香伶具體提出當選後將成立市長層級的「脫煤減煤對策辦公室」，展現優先汰煤為市民健康積極治理的雄心；張善政則加碼承諾，當選後桃園「申請加入國際脫煤者聯盟」，將是繼新北、台中和高雄台灣以次國家政府參加脫煤者聯盟的第4個六都城市。

聯盟指出，2025年「無煤桃園」僅有賴、鄭寶清同意，張善政改為2030年等同目前市府的期程，企圖心稍嫌不足。

聯盟再批，鄭運鵬發言人接見後完全無回應，漠視民團期待，感到十分訝異不解與遺憾。同黨桃園市長鄭文燦主政的環保局，自承桃園「電力業以外之工業鍋爐燃煤用量居全國之冠」。今年4月22日宣示2030汽電共生汰煤轉型，民團肯定鄭文燦在執政最後一年，不忘燃煤鍋爐肆虐鄉親鄰里是地方治理之痛。

聯盟質疑鄭運鵬是否缺乏遠見，魄力與決心，無意超越同黨鄭文燦的重大氣候空汙治理政策，無視全台最年輕城市桃園的孩童健康，實踐無煤城市願景。如果迴避2030年中期減碳目標，無法支持三接提前退場，無魄力返還大潭藻礁永續活路。

桃園在地聯盟、台灣健康空氣行動聯盟邀請桃園4位市長候選人簽署「氣候與空汙治理三目標」承諾書，賴香伶（左3）承諾當選會成立市長層級的「脫煤減煤對策辦公室」。圖／桃園在地聯盟提供
桃園在地聯盟、台灣健康空氣行動聯盟邀請桃園4位市長候選人簽署「氣候與空汙治理三目標」承諾書，賴香伶（左3）承諾當選會成立市長層級的「脫煤減煤對策辦公室」。圖／桃園在地聯盟提供
桃園在地聯盟、台灣健康空氣行動聯盟邀請桃園4位市長候選人簽署「氣候與空汙治理三目標」承諾書，鄭寶清（中）當場簽署。圖／桃園在地聯盟提供
桃園在地聯盟、台灣健康空氣行動聯盟邀請桃園4位市長候選人簽署「氣候與空汙治理三目標」承諾書，鄭寶清（中）當場簽署。圖／桃園在地聯盟提供

2022大選 桃園市長 張善政 鄭運鵬 鄭寶清 賴香伶

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