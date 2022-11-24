林耕仁質疑新竹三大問題 市府：已提告別因選舉混淆視聽

國民黨新竹市長候選人林耕仁今開記者會，針對過去審計室對市府查核報告內容，提出市府在前市長林智堅和前副市長沈慧虹主政下存在疑似「黑箱作業」、「偷工減料」、「施工品質欠佳」三大問題；市府指出，針對林耕仁屢次不實指控，昨已請律師提告，呼籲懸崖勒馬停止相關不實指涉，不要為選舉一再混淆視聽。

市府指出，關審計室報告稽核內容，已配合改善精進，重大工程標案皆依公共工程委員會契約範本辦理，委託專業建築師或工程技術顧問公司，編列預算書及計算材料數量，並經過基本設計審查、細部設計及預算發包書圖審查等程序，一切皆依契約進行審查並留存紀錄。

施工前，除有專業建築師或工程技術顧問公司編寫預算書圖，並經基本設計、細部設計、預算發包書圖審查；為求更加嚴謹，今年更額外增加委託台灣省結構工程技師公會，加強審核工程書圖。

市府強調，辦理採購、興建工程都依據採購相關法令辦理，並在政風、主計監辦下進行，更有採購稽核、施工查核與審計單位事後審計等把關機制，相關預算皆完成法定程序，絕無不法。過程中除了有賴公務同仁兢兢業業推動，也須回應民意需求、調整工項，並配合專業審查意見，完善相關施工內容。

施工階段，由監造單位依施工圖說，確認營造廠商按圖施作；為確保工程品質，市府透過專家學者組成「施工查核小組」實地查核，若有缺失，皆依委員意見完成改正；若廠商有未按圖施工等情事，都將依合約裁罰。

林耕仁指出，「黑箱作業」部分，新竹審計室抽查市府18件5000萬元以上的工程，居然全都沒有針對材料數量做實質的審查以及留存紀錄，其中高達6成工程完全沒有要求設計監造廠商在結構數量計算書中註明數量內容。

市府重大工程的工程材料數量都沒有紀錄，這要如何驗收？這跟黑箱作業有什麼不同？市府重大工程居然沒有建立預算書圖的審查機制。

疑似偷工減料部分，林耕仁說「關埔國小一期工程」與「成德高中重建工程」2件最有利標的巨額工程採購，都被審計室發現有結構工程材料數量異常編列的情形。另外，斥資2.1億元的西大路「停七停車場工程」、1.6億元的「園道五地下停車場工程」，在結構工程部分工項的契約數量，也未依照規定計算，影響金額甚至超過千萬元。結構工程材料數量不但異常編列，甚至沒有依照契約規定計算，這難道不是偷工減料？

最後是施工品質欠佳，林耕仁說，市府多項重大工程都是採最利標的決標方式，既然是公開評選優質的廠商承攬工程，就應有良好的施工品質，但據審計室報告顯示，「停七停車場工程」與「園道五地下停車場工程」皆採最有利標決標，不但施工品質的查核結果欠佳，連執行率都偏低。